Это как бы не совсем проблема.... Это практика цивилизованного мира.
Такие данные раскрываются в двух основных случаях:
- при желании (или не противлении) самих владельцев
- по решению суда
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2019 23:43
Это как бы не совсем проблема.... Это практика цивилизованного мира.
Такие данные раскрываются в двух основных случаях:
- при желании (или не противлении) самих владельцев
- по решению суда
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 03 гру, 2019 23:45
До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне.
Востаннє редагувалось asti в Сер 04 гру, 2019 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 04 гру, 2019 00:12
у большинства населения понты это все, можно голодать но айфон купить надо, хоть в кредит хоть на 2 года , но надо
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 04 гру, 2019 00:17
Цікаво, Ви носите плакат чи футболку з написом, що ідентифікує Вас як українця?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 04 гру, 2019 00:19
Глупости. Все ЦБ покупаются на чье-то имя и этот кто-то платит за них со своего счета. Все прозрачно. И этого уже достаточно для отслеживания за дальнейшим движением. Это ЦБ не на предъявителя (анонимные), а именные. Бумаг на предъявителя больше в мире нет. Конечного бенефициара любой банк, хранитель или номинальный держатель сдаёт налоговым службам с потрохами по первому требованию. Я уже молчу про финансовую разведку. Какие тут решения суда или согласие? $10 тыщ и сразу под финмониторинг. У вас банки предоставляют информацию о ваших счетах в налоговую и в финмониторинг тоже с вашего согласия или по решению суда? Как бы не так. По первому требованию! Связался с финансовой системой - будь готов ответить за чистоту своих средств.
Назвался груздем - полезай в кузов. (с)
Додано: Сер 04 гру, 2019 00:24
акцент?
Честно говоря не понимаю я этих американцев .Есть такой Байден который творил безпридел в Украине и обворовывал ее под покровительством украинской власти. Трамп же попросил , сделал акцент , показал путь новой украинской власти где искать преступления по сути настучал ну или доложил куда надо о преступлении Байденов как законопослушный честный человек видит что где то кто то ворует или грабит - не проходит мимо ,а звонит в полицию . И что теперь Трамп виновен по сути в звонке в полицию? Трап кричит как свидетель - "караууул грабят воруют держи вора". И его за это импичмент? Где логика? Или преступлений байдена нету ??? Извиняюсь за спутанность текста спать хочу.
Востаннє редагувалось yama в Сер 04 гру, 2019 00:26, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 04 гру, 2019 00:25
Додано: Сер 04 гру, 2019 00:29
Додано: Сер 04 гру, 2019 00:32
Против кредиторов и авианосные группы не нужны - то против непредсказуемых лидеров стран, богатых ресурсами. А кредиторы и сами не заинтересованы в возврате долга, поскольку факт истребования таких сумм чреват... барабанная дробь... обесцениванием долга.
Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого?
Глобально - никакой. Китай уже 2 десятилетия "коллекционирует" американский долг за средства, получаемые от экспорта. А потому что такие огромные деньги просто некуда больше вкладывать! Ну и смысл этой торговой войны?..
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