Понимаю. Только что есть нынешнее золото, серебро, пушнина? Защитные активы тоже эволюционируют... Data, AI, Bitcoin?..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 02:39
Додано: Сер 04 гру, 2019 04:28
прапор, тебя переобувают привязанным?
а как же медные рудники на марсе?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 04 гру, 2019 04:48
Акции медных компаний продолжаю лихорадочно скупать.
Кстати, медные рудники кроме меди добывают еще золото и серебро как сопутствующие ископаемые. Пока всё на низах …
Взлёт цен на медь ожидается в 2022-2023 гг. Доллар, вложенный сегодня в медные рудники, совсем скоро даст $60.
Заживём!
Додано: Сер 04 гру, 2019 04:55
да-да.
акцульки у тебя тоже на счетах электронных?
успеешь кнопочку-то нажать перед тем, как дядя Сэм всё отключит?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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