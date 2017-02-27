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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 07:43
Hayter
Капитан - здесь один из самых достойных и интересных участников. Я всегда его читаю с интересом, и отношусь с большим уважением. И думаю, таких как я достаточно много.
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ryabchenko2
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