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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2881288228832884>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 388
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
21
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 388
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:31

Неожиданно, вчера ПДВ вернули на 1,846 млрд.
Странно как для второго рабочего дня.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:36

  edvardd написав:Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"



что ж тут хорошего?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:47

  lrs7719 написав:
  edvardd написав:Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"



что ж тут хорошего?


Как минимум, все американцы знают про Украину, и даже флаг узнают. Прикольно ;)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:49

  Mazay256 написав:
  lrs7719 написав:
  edvardd написав:Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"



что ж тут хорошего?


Как минимум, все американцы знают про Украину, и даже флаг узнают. Прикольно ;)


Кто вам такую чушь сказал?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:56

  lrs7719 написав:Кто вам такую чушь сказал?


Личные наблюдения.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:03

  freeze написав:
proftpd66 написав:freeze

Эксперты говорят, что никто не купит за 1-2 недели 50-100млрд овгз, которые будут продаваться. Их могут купить по 30%-50% дешевле от номинала.


Конечно купят, кому то наверняка будут нужны ОВГЗ за такой номинал, я и говорю, что нет товара, который плохо продается, есть товар, на который установили неверную цену в рассматриваемый период времени.

Так в этом-то и дело!
Не стоит задача выйти по любой цене! То есть с огромными потерями!
Стоит задача в случае шухера выйти а) большим объемом, б) по очень хорошей (для продавца) цене. То есть найти "жирного лоха", который в случае кризиса выкупит весь объем гривневых ОВГЗ без дисконта (без существенного дисконта). А потом найти еще одного "жирного лоха", который продаст валюту по хорошему курсу в большом объеме.
И я утверждаю, что таким "жирным лохом" может быть только НБУ. Карманный НБУ.

Если максимально упростить, то схема может быть такой.
1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).
2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).
3. Возвращаем Приватбанк Бене.
4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.
5. Ждем часа Х.
6. Накануне часа Х продаем свои ОВГЗ на баланс Приватбанку по очень хорошей цене. Можно с отсрочкой оплаты.
7. Карманный Приватбанк берет у карманного НБУ кредит рефинансирования под залог ОВГЗ (на сумму, например, 99% от номинала) и рассчитывается с держателями ОВГЗ за них.
8. Покупается валюта. НБУ интервенциями помогает держать курс от улета в небеса. Фактически наливает своим валюту по низкому курсу.
9. Закрываем лавочку. Перестаем обслуживать ранее выданные Приватбанком самому себе кредиты (ну, все помнят, как это было - почему бы второй раз не провернуть фокус).
Что в итоге?
- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;
- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;
- Приватбанк опять банкрот;
- курс доллара 50-60-70;
- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;
- Беня на коне.

Итого одной схемой проворачиваются одновременно 2 аферы - вывод денег через Приватбанк с его банкротством и дикий заработок на ОВГЗ.
В схеме, конечно, могут быть намного более длительные ходы. Могут быть подключены разные банки, предприятия, финансовые организации. Можно сделать все быстро, а можно растянуть во времени, чтобы не было так заметно.
Но я не вижу принципиальных возражений, почему эта схема нерабочая.

Как я и писал раньше - им главное от МВФ избавиться, а дальше все пойдет как по маслу.

ЗЫ. Это просто версия, не кидайте помидорами :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:07

  Mazay256 написав:
  lrs7719 написав:Кто вам такую чушь сказал?


Личные наблюдения.


Влезть в чужие разборки, непонимая ни сути, ни причин проблемы, принять на себя все репутационные риски (да ладно бы только на себя) - и это позитив? Или вы считаете, что политика "срача в комуналке" - универсальный дипломатический приём? В приличных обществах за это наказывают достаточно жестко. Мы это ещё увидим и прочувствуем в том числе и на своих кошельках.
Кстати, для справки, а кто ж посол Украины в США? А кто посол США в Украине?
А про то что американцы или ещё кто то узнают - это даже не смешно.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:10

  Dimar написав:



Если максимально упростить, то схема может быть такой.
1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).
2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).
3. Возвращаем Приватбанк Бене.
4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.
5. Ждем часа Х.
6. Накануне часа Х продаем свои ОВГЗ на баланс Приватбанку по очень хорошей цене. Можно с отсрочкой оплаты.
7. Карманный Приватбанк берет у карманного НБУ кредит рефинансирования под залог ОВГЗ (на сумму, например, 99% от номинала) и рассчитывается с держателями ОВГЗ за них.
8. Покупается валюта. НБУ интервенциями помогает держать курс от улета в небеса. Фактически наливает своим валюту по низкому курсу.
9. Закрываем лавочку. Перестаем обслуживать ранее выданные Приватбанком самому себе кредиты (ну, все помнят, как это было - почему бы второй раз не провернуть фокус).
Что в итоге?
- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;
- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;
- Приватбанк опять банкрот;
- курс доллара 50-60-70;
- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;
- Беня на коне.



А почему только приват? ИМХО тут вполне можно разбрасать на все госы + Аваль.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:11

Открою немного информации .

В связи с торговлей через терминал на Блумберге, и большим объемом ОВГЗ в портфеле нерезидентов, там за границей уже тоже появился вторичный рынок, и там тоже идет торговля между нерезами нашими ОВГЗ.
Так что в случае шухера, одни нерезы могут продавать другим нерезам, все зависит от цены.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:21

  Dimar написав:- Беня на коне.


При всём уважении к криминальному таланту Коломойского происходит чрезмерная демонизация его возможностей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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