Неожиданно, вчера ПДВ вернули на 1,846 млрд.
Странно как для второго рабочего дня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:31
Неожиданно, вчера ПДВ вернули на 1,846 млрд.
Странно как для второго рабочего дня.
Живите своим умом!
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:36
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:47
Додано: Сер 04 гру, 2019 09:49
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:03
Так в этом-то и дело!
Не стоит задача выйти по любой цене! То есть с огромными потерями!
Стоит задача в случае шухера выйти а) большим объемом, б) по очень хорошей (для продавца) цене. То есть найти "жирного лоха", который в случае кризиса выкупит весь объем гривневых ОВГЗ без дисконта (без существенного дисконта). А потом найти еще одного "жирного лоха", который продаст валюту по хорошему курсу в большом объеме.
И я утверждаю, что таким "жирным лохом" может быть только НБУ. Карманный НБУ.
Если максимально упростить, то схема может быть такой.
1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).
2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).
3. Возвращаем Приватбанк Бене.
4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.
5. Ждем часа Х.
6. Накануне часа Х продаем свои ОВГЗ на баланс Приватбанку по очень хорошей цене. Можно с отсрочкой оплаты.
7. Карманный Приватбанк берет у карманного НБУ кредит рефинансирования под залог ОВГЗ (на сумму, например, 99% от номинала) и рассчитывается с держателями ОВГЗ за них.
8. Покупается валюта. НБУ интервенциями помогает держать курс от улета в небеса. Фактически наливает своим валюту по низкому курсу.
9. Закрываем лавочку. Перестаем обслуживать ранее выданные Приватбанком самому себе кредиты (ну, все помнят, как это было - почему бы второй раз не провернуть фокус).
Что в итоге?
- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;
- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;
- Приватбанк опять банкрот;
- курс доллара 50-60-70;
- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;
- Беня на коне.
Итого одной схемой проворачиваются одновременно 2 аферы - вывод денег через Приватбанк с его банкротством и дикий заработок на ОВГЗ.
В схеме, конечно, могут быть намного более длительные ходы. Могут быть подключены разные банки, предприятия, финансовые организации. Можно сделать все быстро, а можно растянуть во времени, чтобы не было так заметно.
Но я не вижу принципиальных возражений, почему эта схема нерабочая.
Как я и писал раньше - им главное от МВФ избавиться, а дальше все пойдет как по маслу.
ЗЫ. Это просто версия, не кидайте помидорами
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:07
Влезть в чужие разборки, непонимая ни сути, ни причин проблемы, принять на себя все репутационные риски (да ладно бы только на себя) - и это позитив? Или вы считаете, что политика "срача в комуналке" - универсальный дипломатический приём? В приличных обществах за это наказывают достаточно жестко. Мы это ещё увидим и прочувствуем в том числе и на своих кошельках.
Кстати, для справки, а кто ж посол Украины в США? А кто посол США в Украине?
А про то что американцы или ещё кто то узнают - это даже не смешно.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:10
А почему только приват? ИМХО тут вполне можно разбрасать на все госы + Аваль.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:11
Открою немного информации .
В связи с торговлей через терминал на Блумберге, и большим объемом ОВГЗ в портфеле нерезидентов, там за границей уже тоже появился вторичный рынок, и там тоже идет торговля между нерезами нашими ОВГЗ.
Так что в случае шухера, одни нерезы могут продавать другим нерезам, все зависит от цены.
Живите своим умом!
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:21
При всём уважении к криминальному таланту Коломойского происходит чрезмерная демонизация его возможностей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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