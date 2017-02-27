Додано: Сер 04 гру, 2019 10:03

freeze написав: proftpd66 написав: freeze



Эксперты говорят, что никто не купит за 1-2 недели 50-100млрд овгз, которые будут продаваться. Их могут купить по 30%-50% дешевле от номинала.



Конечно купят, кому то наверняка будут нужны ОВГЗ за такой номинал, я и говорю, что нет товара, который плохо продается, есть товар, на который установили неверную цену в рассматриваемый период времени. Конечно купят, кому то наверняка будут нужны ОВГЗ за такой номинал, я и говорю, что нет товара, который плохо продается, есть товар, на который установили неверную цену в рассматриваемый период времени.

Так в этом-то и дело!Не стоит задача выйти по любой цене! То есть спотерями!Стоит задача в случае шухера выйти а) большим объемом, б) по очень хорошей (для продавца) цене. То есть найти "жирного лоха", который в случае кризиса выкупит весь объем гривневых ОВГЗ без дисконта (без существенного дисконта). А потом найти еще одного "жирного лоха", который продаст валюту по хорошему курсу в большом объеме.И я утверждаю, что таким "жирным лохом" может быть только НБУ. Карманный НБУ.Если максимально упростить, то схема может быть такой.1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).3. Возвращаем Приватбанк Бене.4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.5. Ждем часа Х.6. Накануне часа Х продаем свои ОВГЗ на баланс Приватбанку по очень хорошей цене. Можно с отсрочкой оплаты.7. Карманный Приватбанк берет у карманного НБУ кредит рефинансирования под залог ОВГЗ (на сумму, например, 99% от номинала) и рассчитывается с держателями ОВГЗ за них.8. Покупается валюта. НБУ интервенциями помогает держать курс от улета в небеса. Фактически наливает своим валюту по низкому курсу.9. Закрываем лавочку. Перестаем обслуживать ранее выданные Приватбанком самому себе кредиты (ну, все помнят, как это было - почему бы второй раз не провернуть фокус).Что в итоге?- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;- Приватбанк опять банкрот;- курс доллара 50-60-70;- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;- Беня на коне.Итого одной схемой проворачиваются одновременно 2 аферы - вывод денег через Приватбанк с его банкротством и дикий заработок на ОВГЗ.В схеме, конечно, могут быть намного более длительные ходы. Могут быть подключены разные банки, предприятия, финансовые организации. Можно сделать все быстро, а можно растянуть во времени, чтобы не было так заметно.Но я не вижу принципиальных возражений, почему эта схема нерабочая.Как я и писал раньше - им главное от МВФ избавиться, а дальше все пойдет как по маслу.ЗЫ. Это просто версия, не кидайте помидорами