Dimar написав:Если максимально упростить, то схема может быть такой. 1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел). 2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит). 3. Возвращаем Приватбанк Бене. 4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.
План - рабочий, но его узкое место - и время. После реализации первых трёх пунктов оно побежит очень быстро и времени что бы напылесосить гривну просто не будет.
asti написав:До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне.
Просто наверное Вы не "проходили" на собственной шкуре 2007-2008-2009 года Но ничего, опыт - сын ошибок трудных.
ЗЫ. В июле 2013 у меня закончился последний срочный депозит (остались только текущие счета). И практически от всей гривны избавился в течении лета-начала осени 2013 (а потихоньку процесс по увеличению доли бакса в портфеле начал еще осенью 2012). Задолго до Майдана было понятно, что этот праздник заканчивается.
lrs7719 написав:А почему только приват? ИМХО тут вполне можно разбрасать на все госы + Аваль.
Да. Я же описал грубо схему. К тому же я писал, что
В схеме, конечно, могут быть намного более длительные ходы. Могут быть подключены разные банки, предприятия, финансовые организации. Можно сделать все быстро, а можно растянуть во времени, чтобы не было так заметно.
ЗЫ. Аваль - нет. Это афера. Для этого нужен свой карманный (гос) банк. Аваль не подходит.
Востаннє редагувалось Dimar в Сер 04 гру, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Dimar написав:Что в итоге? - "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых; - свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем; - Приватбанк опять банкрот; - курс доллара 50-60-70; - лохи (бюджет-население) оплачивают банкет; - Беня на коне.
Ничего нового на самом деле. В 2014 году так новая неподкупная власть, в особенности принадлежащие патриотам каломойскому и пэце банки, в итоге оказались в авангарде спекулятивной атаки на нацбанк... Затмив даже регионалов и западные фонды.
Свой ручной глава нацбанка лерка 200 баксов блымала буркалами на выкате и, старательно прикидываясь дурочкой, делала вид что не понимает к чему приведет политика заниженной ставки и курса, в условиях дефицита свободных валютных резервов и 200 млрд гривны влитых на рынок через количественное смягчение.
Итог мы все отлично помним, эпохальная ракета до 37 навек вписана золотыми буквами с славную летопись кедового движения. А простые спортсмены до самой старости будут вполголоса рассказывать про сказочный навар, который принесла последняя тыща баксов в холодном феврале 2015 года...
При всём уважении к криминальному таланту Коломойского происходит чрезмерная демонизация его возможностей.
Хорошо. Условный "Беня". Мы же рассматриваем "конспирологическую" теорию, что этот заход "нерезидентов" - не рыночный, а заходят "свои" - это может быть Беня, друзья-олигархи, те же "русские деньги". Если эта версия верна, то должен быть "выход" из проекта быстро и большим объемом без потерь. Вот и рассматриваем варианты такого выхода.
Если вся история с ОВГЗ - вполне рыночная ситуация, без инсайдов и конспирологий - то и слава богу, значит обсуждаемые версии - чушь. Но право на существование имеют.
Dimar написав:Если максимально упростить, то схема может быть такой. 1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел). 2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит). 3. Возвращаем Приватбанк Бене. 4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.
План - рабочий, но его узкое место - и время. После реализации первых трёх пунктов оно побежит очень быстро и времени что бы напылесосить гривну просто не будет.
В таком случае отказываемся от дополнительного заработка на второй афере (пылесос-кредит-остановка обслуживания кредитов) и концентрируемся на первой - пирамида ОВГЗ