Додано: Сер 04 гру, 2019 10:41

Dimar написав: Что в итоге?

- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;

- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;

- Приватбанк опять банкрот;

- курс доллара 50-60-70;

- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;

- Беня на коне.

Что в итоге?- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;- Приватбанк опять банкрот;- курс доллара 50-60-70;- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;- Беня на коне.

Ничего нового на самом деле.В 2014 году так новая неподкупная власть, в особенности принадлежащие патриотам каломойскому и пэце банки, в итоге оказались в авангарде спекулятивной атаки на нацбанк...Затмив даже регионалов и западные фонды.Свой ручной глава нацбанка лерка 200 баксов блымала буркалами на выкате и, старательно прикидываясь дурочкой, делала вид что не понимает к чему приведет политика заниженной ставки и курса, в условиях дефицита свободных валютных резервов и 200 млрд гривны влитых на рынок через количественное смягчение.Итог мы все отлично помним, эпохальная ракета до 37 навек вписана золотыми буквами с славную летопись кедового движения. А простые спортсмены до самой старости будут вполголоса рассказывать про сказочный навар, который принесла последняя тыща баксов в холодном феврале 2015 года...