RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28822883288428852886>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 388
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
21
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 388
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:25

  Dimar написав:Если максимально упростить, то схема может быть такой.
1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).
2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).
3. Возвращаем Приватбанк Бене.
4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.


План - рабочий, но его узкое место - и время. После реализации первых трёх пунктов оно побежит очень быстро и времени что бы напылесосить гривну просто не будет.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 13.07.16
Подякував: 286 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:28

  Вкладчик1234 написав:

Если это слишком много оффтопа, прошу перенести в политику


Та да. Прекращаем. Хотя это именно репутационные риски в контексте тех же нерезов. Но у нас традиционно плюют на репутацию - её ж на хлеб типа не намажешь. Хотя (репутация) это и есть самое дорогое.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 13.07.16
Подякував: 286 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:33

  asti написав:До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне.

Просто наверное Вы не "проходили" на собственной шкуре 2007-2008-2009 года :)
Но ничего, опыт - сын ошибок трудных.

ЗЫ. В июле 2013 у меня закончился последний срочный депозит (остались только текущие счета). И практически от всей гривны избавился в течении лета-начала осени 2013 (а потихоньку процесс по увеличению доли бакса в портфеле начал еще осенью 2012). Задолго до Майдана было понятно, что этот праздник заканчивается.

Кстати, в понимании ситуации очень помогали наглядные графики пользователя Фунтик-12345 в ЖЖ. Жаль, что он сейчас не пишет. Очень полезно было.
https://funtik-12345.livejournal.com/
Dimar
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 31.08.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:35

  lrs7719 написав:Хотя это именно репутационные риски в контексте тех же нерезов. Но у нас традиционно плюют на репутацию - её ж на хлеб типа не намажешь. Хотя (репутация) это и есть самое дорогое.

Та хто у нас дивиться в майбутнє ? А репутація - це вклад в майбутнє якраз ...
О.Генрі ...
Puente
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:40

  lrs7719 написав:А почему только приват? ИМХО тут вполне можно разбрасать на все госы + Аваль.

Да. Я же описал грубо схему. К тому же я писал, что
В схеме, конечно, могут быть намного более длительные ходы. Могут быть подключены разные банки, предприятия, финансовые организации. Можно сделать все быстро, а можно растянуть во времени, чтобы не было так заметно.


ЗЫ. Аваль - нет. Это афера. Для этого нужен свой карманный (гос) банк. Аваль не подходит.
Востаннє редагувалось Dimar в Сер 04 гру, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Dimar
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 31.08.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:41

  Dimar написав:Что в итоге?
- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;
- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;
- Приватбанк опять банкрот;
- курс доллара 50-60-70;
- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;
- Беня на коне.

Ничего нового на самом деле.
В 2014 году так новая неподкупная власть, в особенности принадлежащие патриотам каломойскому и пэце банки, в итоге оказались в авангарде спекулятивной атаки на нацбанк...
Затмив даже регионалов и западные фонды.

Свой ручной глава нацбанка лерка 200 баксов блымала буркалами на выкате и, старательно прикидываясь дурочкой, делала вид что не понимает к чему приведет политика заниженной ставки и курса, в условиях дефицита свободных валютных резервов и 200 млрд гривны влитых на рынок через количественное смягчение.

Итог мы все отлично помним, эпохальная ракета до 37 навек вписана золотыми буквами с славную летопись кедового движения. А простые спортсмены до самой старости будут вполголоса рассказывать про сказочный навар, который принесла последняя тыща баксов в холодном феврале 2015 года...
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 30.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

межбанк ушел на 23.9
еще 2 недели снижения ожидает нас.
дойдем до 23 где то
keven
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:46

  freeze написав:
  Dimar написав:- Беня на коне.


При всём уважении к криминальному таланту Коломойского происходит чрезмерная демонизация его возможностей.

Хорошо. Условный "Беня".
Мы же рассматриваем "конспирологическую" теорию, что этот заход "нерезидентов" - не рыночный, а заходят "свои" - это может быть Беня, друзья-олигархи, те же "русские деньги".
Если эта версия верна, то должен быть "выход" из проекта быстро и большим объемом без потерь. Вот и рассматриваем варианты такого выхода.

Если вся история с ОВГЗ - вполне рыночная ситуация, без инсайдов и конспирологий - то и слава богу, значит обсуждаемые версии - чушь. :) Но право на существование имеют.
Dimar
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 31.08.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:48

  Dimar написав:
  asti написав:До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне.
Просто наверное Вы не "проходили" на собственной шкуре 2007-2008-2009 года :)
Проходил. В недвижимости.
:) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1477
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:49

  lrs7719 написав:
  Dimar написав:Если максимально упростить, то схема может быть такой.
1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).
2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).
3. Возвращаем Приватбанк Бене.
4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.


План - рабочий, но его узкое место - и время. После реализации первых трёх пунктов оно побежит очень быстро и времени что бы напылесосить гривну просто не будет.

В таком случае отказываемся от дополнительного заработка на второй афере (пылесос-кредит-остановка обслуживания кредитов) и концентрируемся на первой - пирамида ОВГЗ :)
Dimar
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 31.08.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 28822883288428852886>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6750 1481945
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 10:11
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1632, 1633, 1634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16330 1993210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 09:34
lrs7719
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 43660
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (830)
04.12.2019 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.