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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28832884288528862887>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 388
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
21
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 388
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:48

  Dimar написав:
  asti написав:До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне.
Просто наверное Вы не "проходили" на собственной шкуре 2007-2008-2009 года :)
Проходил. В недвижимости.
:) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:49

  lrs7719 написав:
  Dimar написав:Если максимально упростить, то схема может быть такой.
1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).
2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).
3. Возвращаем Приватбанк Бене.
4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.


План - рабочий, но его узкое место - и время. После реализации первых трёх пунктов оно побежит очень быстро и времени что бы напылесосить гривну просто не будет.

В таком случае отказываемся от дополнительного заработка на второй афере (пылесос-кредит-остановка обслуживания кредитов) и концентрируемся на первой - пирамида ОВГЗ :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:54

  zРадио написав:
В чем вы можете оказаться правы - так это в предположении о стабильности гривны до выхода крупных нерезов в случае, если те заходили по инсайду и гарантиям, а не "просчету вероятностей на годы вперед".


ІМХО були гарантії. не даремно НБУ всю суму викупив до себе. назад ці бакси нерези і отримають якщо буде кіпіш.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:56

  asti написав:
  Dimar написав:
  asti написав:До 14-го года у меня всё и везде было только в гривне.
Просто наверное Вы не "проходили" на собственной шкуре 2007-2008-2009 года :)
Проходил. В недвижимости.
:) :)

А мне посчастливилось свою "прелесть" в конце 2007 года продать. На пике почти.
ЗІ. Ну как "посчастливилось"? Разводился с женой, вот и пришлось активы пилить :mrgreen:
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:00

В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:05

  asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.

:shock:
Вам остается надеяться, что бог любит троицу и четвертого подряд "попадания" не будет.
Хотя на мой взгляд, сейчас находиться в гривневых активах - крайне опасно.

ЗЫ. Из приведенных примеров - первые 2 однозначный попандос. Третий - ну то таке, так себе +/-. Я бы "попадаловом" не считал.
Востаннє редагувалось Dimar в Сер 04 гру, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Так что даже если и Украину и "стали узнавать в США", и связывать с импичментом Трампа, то это не "перемога", учитывая контекст, а как минимум "зашквар", т.к. найти более коррумпированную и продажную страну, в которой мутят "все кому не лень", включая и американских деятелей, а не только местные так называемые "элиты".


недавно переглядав презанятнейшеє відео... про всі схеми-замутки, які ви згадали (на жаль на англ. мові. але є іконографіка на дошці)

https://youtu.be/kuvfYE7ZdL0
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:10

  Dimar написав:

ЗЫ. Аваль - нет. Это афера. Для этого нужен свой карманный (гос) банк. Аваль не подходит.


Вот не могу чётко сказать почему - но ИМХО Аваль будет играть важную роль в этой картине ОВДП-нерезы. И смена топ-менеджмента совсем не случайна. Возможно на Авале будут бело-серые схемы (тот же оборот овдп на вторичке среди нерезов и постепенное перекладывание рисков на случайных учасников? ) ...
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:12

  asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:пункт 4 - ....


прибуток +44% :)
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