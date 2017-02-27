Dimar написав:Если максимально упростить, то схема может быть такой. 1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел). 2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит). 3. Возвращаем Приватбанк Бене. 4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.
План - рабочий, но его узкое место - и время. После реализации первых трёх пунктов оно побежит очень быстро и времени что бы напылесосить гривну просто не будет.
В таком случае отказываемся от дополнительного заработка на второй афере (пылесос-кредит-остановка обслуживания кредитов) и концентрируемся на первой - пирамида ОВГЗ
zРадио написав: В чем вы можете оказаться правы - так это в предположении о стабильности гривны до выхода крупных нерезов в случае, если те заходили по инсайду и гарантиям, а не "просчету вероятностей на годы вперед".
ІМХО були гарантії. не даремно НБУ всю суму викупив до себе. назад ці бакси нерези і отримають якщо буде кіпіш.
В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами: В декабре 2008 - всё в недвижимости. В декабре 2013 - всё в гривне. В декабре 2018 - всё в долларе. В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами: В декабре 2008 - всё в недвижимости. В декабре 2013 - всё в гривне. В декабре 2018 - всё в долларе. В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
Вам остается надеяться, что бог любит троицу и четвертого подряд "попадания" не будет. Хотя на мой взгляд, сейчас находиться в гривневых активах - крайне опасно.
ЗЫ. Из приведенных примеров - первые 2 однозначный попандос. Третий - ну то таке, так себе +/-. Я бы "попадаловом" не считал.
Востаннє редагувалось Dimar в Сер 04 гру, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Так что даже если и Украину и "стали узнавать в США", и связывать с импичментом Трампа, то это не "перемога", учитывая контекст, а как минимум "зашквар", т.к. найти более коррумпированную и продажную страну, в которой мутят "все кому не лень", включая и американских деятелей, а не только местные так называемые "элиты".
недавно переглядав презанятнейшеє відео... про всі схеми-замутки, які ви згадали (на жаль на англ. мові. але є іконографіка на дошці)
ЗЫ. Аваль - нет. Это афера. Для этого нужен свой карманный (гос) банк. Аваль не подходит.
Вот не могу чётко сказать почему - но ИМХО Аваль будет играть важную роль в этой картине ОВДП-нерезы. И смена топ-менеджмента совсем не случайна. Возможно на Авале будут бело-серые схемы (тот же оборот овдп на вторичке среди нерезов и постепенное перекладывание рисков на случайных учасников? ) ...
asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами: В декабре 2008 - всё в недвижимости. В декабре 2013 - всё в гривне. В декабре 2018 - всё в долларе. В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
пункт 1 - потерял 50% пункт 2 - потерял 30% пункт 3 - потерял 7% пункт 4 - ....