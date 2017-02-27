Проходил. В недвижимости.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:48
Проходил. В недвижимости.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:49
В таком случае отказываемся от дополнительного заработка на второй афере (пылесос-кредит-остановка обслуживания кредитов) и концентрируемся на первой - пирамида ОВГЗ
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:54
ІМХО були гарантії. не даремно НБУ всю суму викупив до себе. назад ці бакси нерези і отримають якщо буде кіпіш.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:56
А мне посчастливилось свою "прелесть" в конце 2007 года продать. На пике почти.
ЗІ. Ну как "посчастливилось"? Разводился с женой, вот и пришлось активы пилить
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:00
В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:05
Вам остается надеяться, что бог любит троицу и четвертого подряд "попадания" не будет.
Хотя на мой взгляд, сейчас находиться в гривневых активах - крайне опасно.
ЗЫ. Из приведенных примеров - первые 2 однозначный попандос. Третий - ну то таке, так себе +/-. Я бы "попадаловом" не считал.
Востаннє редагувалось Dimar в Сер 04 гру, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
недавно переглядав презанятнейшеє відео... про всі схеми-замутки, які ви згадали (на жаль на англ. мові. але є іконографіка на дошці)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:10
Вот не могу чётко сказать почему - но ИМХО Аваль будет играть важную роль в этой картине ОВДП-нерезы. И смена топ-менеджмента совсем не случайна. Возможно на Авале будут бело-серые схемы (тот же оборот овдп на вторичке среди нерезов и постепенное перекладывание рисков на случайных учасников? ) ...
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:12
пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: capacapa525 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|