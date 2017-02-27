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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:23
greenozon написав: asti написав:
пункт 4 - ....
прибуток +44%
хотелось бы...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:24
Судя по онлайн-курсам - достигли "эквилибриума"
Спред уменьшается до считанных копеек, все переоценки в пределах нескольких копеек.
Вопрос только в том, что будет дальше.
Провалим и это дно, или оттолкнёмся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:25
asti написав:
пункт 3 - потерял 7%
7% - это не потери. Это флуктуации.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:27
asti написав: asti написав:
В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
Но Вы ведь чтото и заработали. В 2008 аренда недвига приносила $1 тыс/мес. За 2010-2013 грндепо вы получили 75% с неба. Да и овгз сейчас это легкие деньги, хотя проценты уже не те, что во времена Овоща были в простом банке.
Востаннє редагувалось Moneta
в Сер 04 гру, 2019 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:27
asti написав: asti написав:
В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
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sebastian
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:31
Moneta написав: asti написав: asti написав:
В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
Но Вы ведь чтото и заработали. В 2008 аренда недвига приносила $1 тыс/мес. За 2010-2013 грндепо вы получили 75% с неба. Да и овгз сейчас это легкие деньги, хотя проценты уже не те, что во времена Овоща были в простом банке.
Ну понятно, заработал.
Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:35
asti написав:
Ну понятно, заработал.
Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)
Дак это же совсем другой разговор...
На Вас надо ориентироваться, просто выходить из актива раньше намеченного Вами же срока
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Investor_33
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36
Індустріал онлайн 23.95
ПБ обнаглів, купує по 23.75 (найдешевше)
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greenozon
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:39
Investor_33 написав: asti написав:
Ну понятно, заработал.
Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)
Дак это же совсем другой разговор...
На Вас надо ориентироваться, просто выходить из актива раньше намеченного Вами же срока
Ну так!
На самом деле, я бы успел ее продать в 8 году на пике, но завелся с ремонтом и...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:39
Я до мая 2014 сидел в $ и на свою голову решил что пора вкладываться в гривну. Слился по 11.7 и откупился аж в 2018 уже по ~25
За время грндепо 2011-2013, 2014-2018 я наверное все отбил. Потому думаю что в нуле. А за счет работы за это время увеличил котлету для финансовых игр в 2 раза. В принципе уже хватает на 1к квартиру в Киеве под сдачу, но все больше думаю что это глупое вложение, которое будет окупаться лет 20. Посмотрите на 25 этажные муравейники в пригороде которые вводят в эксплуатацию 19-23 гг, скоро аренда упадет еще на процентов 20%.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
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Moneta
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