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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2884288528862887>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 388
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
21
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 388
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:23

  greenozon написав:
  asti написав:пункт 4 - ....
прибуток +44% :)
хотелось бы... :|
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:24

Судя по онлайн-курсам - достигли "эквилибриума"
Спред уменьшается до считанных копеек, все переоценки в пределах нескольких копеек.

Вопрос только в том, что будет дальше.
Провалим и это дно, или оттолкнёмся :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:25

  asti написав:пункт 3 - потерял 7%

7% - это не потери. Это флуктуации.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:27

  asti написав:
  asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....


Но Вы ведь чтото и заработали. В 2008 аренда недвига приносила $1 тыс/мес. За 2010-2013 грндепо вы получили 75% с неба. Да и овгз сейчас это легкие деньги, хотя проценты уже не те, что во времена Овоща были в простом банке.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 04 гру, 2019 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:27

В 2013 декабрь курс 8.20 какой влет 30%. Фантазер.

  asti написав:
  asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
sebastian
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:31

  Moneta написав:
  asti написав:
  asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
Но Вы ведь чтото и заработали. В 2008 аренда недвига приносила $1 тыс/мес. За 2010-2013 грндепо вы получили 75% с неба. Да и овгз сейчас это легкие деньги, хотя проценты уже не те, что во времена Овоща были в простом банке.
Ну понятно, заработал.
Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Ну понятно, заработал.
Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)

Дак это же совсем другой разговор...
На Вас надо ориентироваться, просто выходить из актива раньше намеченного Вами же срока :lol: :lol: :lol:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:36

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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:39

  Investor_33 написав:
  asti написав:Ну понятно, заработал.
Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)
Дак это же совсем другой разговор...
На Вас надо ориентироваться, просто выходить из актива раньше намеченного Вами же срока :lol: :lol: :lol:
Ну так! :)
На самом деле, я бы успел ее продать в 8 году на пике, но завелся с ремонтом и...
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:39

Я до мая 2014 сидел в $ и на свою голову решил что пора вкладываться в гривну. Слился по 11.7 и откупился аж в 2018 уже по ~25

За время грндепо 2011-2013, 2014-2018 я наверное все отбил. Потому думаю что в нуле. А за счет работы за это время увеличил котлету для финансовых игр в 2 раза. В принципе уже хватает на 1к квартиру в Киеве под сдачу, но все больше думаю что это глупое вложение, которое будет окупаться лет 20. Посмотрите на 25 этажные муравейники в пригороде которые вводят в эксплуатацию 19-23 гг, скоро аренда упадет еще на процентов 20%.
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