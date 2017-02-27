Додано: Сер 04 гру, 2019 11:39

Я до мая 2014 сидел в $ и на свою голову решил что пора вкладываться в гривну. Слился по 11.7 и откупился аж в 2018 уже по ~25



За время грндепо 2011-2013, 2014-2018 я наверное все отбил. Потому думаю что в нуле. А за счет работы за это время увеличил котлету для финансовых игр в 2 раза. В принципе уже хватает на 1к квартиру в Киеве под сдачу, но все больше думаю что это глупое вложение, которое будет окупаться лет 20. Посмотрите на 25 этажные муравейники в пригороде которые вводят в эксплуатацию 19-23 гг, скоро аренда упадет еще на процентов 20%.

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