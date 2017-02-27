04.12.2019..........................2393,2963
Гривна символически укрепилась менее, чем на копейку.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Движение традиционно начали в 10-20, опустившись на копейку. Через час сделали еще шаг вниз на копейку. Больше до полудня движений не было.
НБУ вчера выкупил плановые 30 млн. Это удивительно точно совпало с объемом излишков, что обеспечило стабильность на рынке.
Коррсчета очень серьезно сократились за счет увеличения объема суточных сертификатов более, чем вдвое.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
02.12.2019
Усього, млн дол. США 392.5
Обороты скромные, даже для понедельника. Чистый спрос не дотянул даже до 350 млн.
Обратите внимание на тот факт, что "эквилибриум" достигнут при ежедневном участии НБУ.