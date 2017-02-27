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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2883288428852886

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 388
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
21
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 388
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.12.2019..........................2393,2963
Гривна символически укрепилась менее, чем на копейку.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Движение традиционно начали в 10-20, опустившись на копейку. Через час сделали еще шаг вниз на копейку. Больше до полудня движений не было.
НБУ вчера выкупил плановые 30 млн. Это удивительно точно совпало с объемом излишков, что обеспечило стабильность на рынке.
Коррсчета очень серьезно сократились за счет увеличения объема суточных сертификатов более, чем вдвое.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
02.12.2019
Усього, млн дол. США 392.5
Обороты скромные, даже для понедельника. Чистый спрос не дотянул даже до 350 млн.

  Вкладчик1234 написав:Судя по онлайн-курсам - достигли "эквилибриума"
Спред уменьшается до считанных копеек, все переоценки в пределах нескольких копеек.

Вопрос только в том, что будет дальше.
Провалим и это дно, или оттолкнёмся :)

Обратите внимание на тот факт, что "эквилибриум" достигнут при ежедневном участии НБУ.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 04 гру, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:22

7

23.87-23.88/23.93-23.95
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:Эта хрень запускается только лишь и исключительно для того, чтобы временно поднять заметно упавший рейтинг. И ничего более здесь нет.


А зачем ему уже тот рейтинг, тем более сейчас ? Что оно ему дает в краткосрочном периоде ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:54

  asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)

Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:15

  Vadim V написав:
  asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)

Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
похоже что напутали, в 13м стогнация была
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:22

  Proofy написав:
  Vadim V написав:
  asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)

Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
похоже что напутали, в 13м стогнация была

Может и была стагнация, но недвига ещё не рухнула.
alex_dvornichenko
 
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