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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2884288528862887>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 388
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
21
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 388
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:Эта хрень запускается только лишь и исключительно для того, чтобы временно поднять заметно упавший рейтинг. И ничего более здесь нет.


А зачем ему уже тот рейтинг, тем более сейчас ? Что оно ему дает в краткосрочном периоде ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:54

  asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)

Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:15

  Vadim V написав:
  asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)

Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
похоже что напутали, в 13м стогнация была
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:22

  Proofy написав:
  Vadim V написав:
  asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)

Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
похоже что напутали, в 13м стогнация была

Может и была стагнация, но недвига ещё не рухнула.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:33

  Dimar написав:
  freeze написав:
proftpd66 написав:freeze

Если максимально упростить, то схема может быть такой.
1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).
2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).
3. Возвращаем Приватбанк Бене.
4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.
5. Ждем часа Х.
6. Накануне часа Х продаем свои ОВГЗ на баланс Приватбанку по очень хорошей цене. Можно с отсрочкой оплаты.
7. Карманный Приватбанк берет у карманного НБУ кредит рефинансирования под залог ОВГЗ (на сумму, например, 99% от номинала) и рассчитывается с держателями ОВГЗ за них.
8. Покупается валюта. НБУ интервенциями помогает держать курс от улета в небеса. Фактически наливает своим валюту по низкому курсу.
9. Закрываем лавочку. Перестаем обслуживать ранее выданные Приватбанком самому себе кредиты (ну, все помнят, как это было - почему бы второй раз не провернуть фокус).
Что в итоге?
- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;
- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;
- Приватбанк опять банкрот;
- курс доллара 50-60-70;
- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;
- Беня на коне.

Итого одной схемой проворачиваются одновременно 2 аферы - вывод денег через Приватбанк с его банкротством и дикий заработок на ОВГЗ.
В схеме, конечно, могут быть намного более длительные ходы. Могут быть подключены разные банки, предприятия, финансовые организации. Можно сделать все быстро, а можно растянуть во времени, чтобы не было так заметно.
Но я не вижу принципиальных возражений, почему эта схема нерабочая.

Как я и писал раньше - им главное от МВФ избавиться, а дальше все пойдет как по маслу.

ЗЫ. Это просто версия, не кидайте помидорами :)


Пункт по МВФ уже выполняется

https://курс.ком.юа/novost/145141-mvf-n ... i-pozicii/
Carbon_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:40

  Proofy написав:
  Vadim V написав:
  asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)

Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
похоже что напутали, в 13м стогнация была

200000/ 5,05=39600 $ vs 105000 $ ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:46

  asti написав:
  yuri_m написав:
  asti написав:Можно начинать потихоньку заходить//)
"Ты нэ бойся, ми тэбя нэ больно зарэжэм!" :mrgreen: Покупал, покупаю, и буду покупать бакс, пока курс падает. Сегодня еще небольшую "котлету" взял. Итого средняя цена покупки стала 25.03, текущий плавающий убыток 4%. В пределах допустимого. 8) А вы думайте!
Мы рады за вас. :) Действительно, нынешние уровни уже интересны для входа. Я склоняюсь к мысли, что сильно вниз мы не пойдем, максимум ещё копеек на 30 - 40, не больше. А вот если что-то пойдет не так...
От Нормандии я не жду негатива, это больше положительный фактор, о чем бы не договорились, это лучше чем совсем без договоренностей.
Спрос на ОВГЗ ещё сохраняется, но видно, что ставки уже на грани потери интереса к бумагам и если их ещё снизят, этот интерес пропадет окончательно; а в первом квартале надо вернуть ни много ни мало 47 ярдов! Минфин это всё прекрасно понимает, поэтому ставку могут ещё и повысить слегка. С другой стороны у НБУ достаточно резервов, чтобы сдержать курс в случае резкого всплеска спроса//)


Плюсую
Тоже думаю, что в Нормандии нормально "все порешают". По газу так точно договорятся. Потому, что как-то незамечено прошел первый "пробный шар" договорнака, а именно не раскручивалась инфа про договорняк по нефтепроводам:

Україна і РФ подовжили договір з нафти на 10 років
сайт Кореспондент.нет 03.12.2019
Базові принципи співробітництва між Укртранснафтою і Транснефтью залишилися без змін, у тому числі й порядок оплати послуг з транзиту нафти.
Укртранснафта і російська Транснефть уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти по території України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це повідомляє прес-служба Укртранснафти у вівторок, 3 грудня.
Зазначається, що підписання документа відбулося відповідно до рішення акціонера АТ Укртранснафта - НАК Нафтогаз України - від 27 листопада 2019 року.
Документ підписали генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко і віце-президент Транснефти Сергій Андронов у рамках Міжнародної конференції Енергетика у 21-му столітті в хорватському Загребі.
При цьому зазначено, що базові принципи співпраці між Укртранснафтою і Транснефтью залишилися без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.
Раніше повідомлялося, що Україна рекордно збільшила транзит російської нафти - до 1,67 млн т в місяць. Це стало найбільшим обсягом нафти, що транспортується за місяць з квітня 2015 року.
Також повідомлялося, що Росія компенсувала Укртранснафті більше 4 млн євро за "брудну" нафту в трубопроводі Дружба. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:56

  escobar написав:Плюс капитализация украинской недвиги сейчас болтается около дна...


Сомнительное утверждение. Население растет только в городах-миллионниках и еще паре областных центров. Весь остальный рынок депрессивный и продолжит стагнировать на сокращении населения.

Но и в растущих городах цены наверняка подкосит следующая девальвация. Возможно, кто-то уже ее и не ждет - плохое забывается :mrgreen: Но лучше держать руку на пульсе - в 2014-2015 гг рынок недвиги повторно рухнул уже после того, как казалось, что девальвация 2008-2009 гг нивелировала пузырь, надуваемый в течении предшествующих 5 лет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:59

  Proofy написав:
  Vadim V написав:
  asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов - пока это моя самая удачная инвестиция//)
Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
похоже что напутали, в 13м стогнация была
Почему напутал?
Я купил в марте 2005 года большую однушку на Борщаговке возле Колибриса - комплекс 'Парковый' по 3000 гривен за квадрат - 63,5 м.кв. когда ее построили она уже была 65 метров, я доплачивал за полтора квадрата.
Затем я ее перепланировал в двушку - спальню перенес туда где была кухня слегка ее увеличив, кухню перенес на место ванной, а ванную сделал расширив другой санузел.
Короче, снес все перегородки и построил по-новой. Получилась довольно интересная квартира площадью 67 метров. Мне она очень нравилась, я не собирался её продавать, потому и пропустил пик - в восьмом году в моем доме за аналогичную без перепланировок и ремонта просили 180...
Но потом случился кризис, доходы упали и стало понятно, что я не могу позволить себе такую большую квартиру, тем более ремонт был не закончен, а заканчивать его, да ещё с моим перфекционизмом (только каменная столешница на кухне, только французские выключатели, только итальянская сантехника) у меня не было ни денег ни желания.
Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:в 2014-2015 гг рынок недвиги повторно рухнул уже после того, как казалось, что девальвация 2008-2009 гг нивелировала пузырь, надуваемый в течении предшествующих 5 лет...

вона как...оказывается, неготовность вкладываться в недвигу в 14-15 годах вызвана перегретостью рынка перед тем...
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