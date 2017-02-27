Если максимально упростить, то схема может быть такой. 1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел). 2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит). 3. Возвращаем Приватбанк Бене. 4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит. 5. Ждем часа Х. 6. Накануне часа Х продаем свои ОВГЗ на баланс Приватбанку по очень хорошей цене. Можно с отсрочкой оплаты. 7. Карманный Приватбанк берет у карманного НБУ кредит рефинансирования под залог ОВГЗ (на сумму, например, 99% от номинала) и рассчитывается с держателями ОВГЗ за них. 8. Покупается валюта. НБУ интервенциями помогает держать курс от улета в небеса. Фактически наливает своим валюту по низкому курсу. 9. Закрываем лавочку. Перестаем обслуживать ранее выданные Приватбанком самому себе кредиты (ну, все помнят, как это было - почему бы второй раз не провернуть фокус). Что в итоге? - "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых; - свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем; - Приватбанк опять банкрот; - курс доллара 50-60-70; - лохи (бюджет-население) оплачивают банкет; - Беня на коне.
Итого одной схемой проворачиваются одновременно 2 аферы - вывод денег через Приватбанк с его банкротством и дикий заработок на ОВГЗ. В схеме, конечно, могут быть намного более длительные ходы. Могут быть подключены разные банки, предприятия, финансовые организации. Можно сделать все быстро, а можно растянуть во времени, чтобы не было так заметно. Но я не вижу принципиальных возражений, почему эта схема нерабочая.
Как я и писал раньше - им главное от МВФ избавиться, а дальше все пойдет как по маслу.
asti написав:Можно начинать потихоньку заходить//)
"Ты нэ бойся, ми тэбя нэ больно зарэжэм!" Покупал, покупаю, и буду покупать бакс, пока курс падает. Сегодня еще небольшую "котлету" взял. Итого средняя цена покупки стала 25.03, текущий плавающий убыток 4%. В пределах допустимого. А вы думайте!
Мы рады за вас. Действительно, нынешние уровни уже интересны для входа. Я склоняюсь к мысли, что сильно вниз мы не пойдем, максимум ещё копеек на 30 - 40, не больше. А вот если что-то пойдет не так... От Нормандии я не жду негатива, это больше положительный фактор, о чем бы не договорились, это лучше чем совсем без договоренностей. Спрос на ОВГЗ ещё сохраняется, но видно, что ставки уже на грани потери интереса к бумагам и если их ещё снизят, этот интерес пропадет окончательно; а в первом квартале надо вернуть ни много ни мало 47 ярдов! Минфин это всё прекрасно понимает, поэтому ставку могут ещё и повысить слегка. С другой стороны у НБУ достаточно резервов, чтобы сдержать курс в случае резкого всплеска спроса//)
Плюсую Тоже думаю, что в Нормандии нормально "все порешают". По газу так точно договорятся. Потому, что как-то незамечено прошел первый "пробный шар" договорнака, а именно не раскручивалась инфа про договорняк по нефтепроводам:
Україна і РФ подовжили договір з нафти на 10 років сайт Кореспондент.нет 03.12.2019 Базові принципи співробітництва між Укртранснафтою і Транснефтью залишилися без змін, у тому числі й порядок оплати послуг з транзиту нафти. Укртранснафта і російська Транснефть уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти по території України, яка продовжує його дію на 10 років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це повідомляє прес-служба Укртранснафти у вівторок, 3 грудня. Зазначається, що підписання документа відбулося відповідно до рішення акціонера АТ Укртранснафта - НАК Нафтогаз України - від 27 листопада 2019 року. Документ підписали генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко і віце-президент Транснефти Сергій Андронов у рамках Міжнародної конференції Енергетика у 21-му столітті в хорватському Загребі. При цьому зазначено, що базові принципи співпраці між Укртранснафтою і Транснефтью залишилися без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів. Раніше повідомлялося, що Україна рекордно збільшила транзит російської нафти - до 1,67 млн т в місяць. Це стало найбільшим обсягом нафти, що транспортується за місяць з квітня 2015 року. Також повідомлялося, що Росія компенсувала Укртранснафті більше 4 млн євро за "брудну" нафту в трубопроводі Дружба.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
escobar написав:Плюс капитализация украинской недвиги сейчас болтается около дна...
Сомнительное утверждение. Население растет только в городах-миллионниках и еще паре областных центров. Весь остальный рынок депрессивный и продолжит стагнировать на сокращении населения.
Но и в растущих городах цены наверняка подкосит следующая девальвация. Возможно, кто-то уже ее и не ждет - плохое забывается Но лучше держать руку на пульсе - в 2014-2015 гг рынок недвиги повторно рухнул уже после того, как казалось, что девальвация 2008-2009 гг нивелировала пузырь, надуваемый в течении предшествующих 5 лет...
asti написав:Купил недвигу с котлована за 200 тыс грн в 2005, а продал в 13-м за 105 тыс долларов- пока это моя самая удачная инвестиция//)
Если не напутали то ведь хорошо заработали или напутали?
похоже что напутали, в 13м стогнация была
Почему напутал? Я купил в марте 2005 года большую однушку на Борщаговке возле Колибриса - комплекс 'Парковый' по 3000 гривен за квадрат - 63,5 м.кв. когда ее построили она уже была 65 метров, я доплачивал за полтора квадрата. Затем я ее перепланировал в двушку - спальню перенес туда где была кухня слегка ее увеличив, кухню перенес на место ванной, а ванную сделал расширив другой санузел. Короче, снес все перегородки и построил по-новой. Получилась довольно интересная квартира площадью 67 метров. Мне она очень нравилась, я не собирался её продавать, потому и пропустил пик - в восьмом году в моем доме за аналогичную без перепланировок и ремонта просили 180... Но потом случился кризис, доходы упали и стало понятно, что я не могу позволить себе такую большую квартиру, тем более ремонт был не закончен, а заканчивать его, да ещё с моим перфекционизмом (только каменная столешница на кухне, только французские выключатели, только итальянская сантехника) у меня не было ни денег ни желания. Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105...