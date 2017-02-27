proftpd66 написав:

Если максимально упростить, то схема может быть такой.1. Прощаемся с МВФ (ну типа он сам ушел).2. Меняем руководство НБУ на лояльное (а че? - МВФ уже не давит).3. Возвращаем Приватбанк Бене.4. Пылесосим гривну с рынка, кредитуем свои предприятия полным ходом - все "как раньше". Если че - ставки поднимем, НБУ поддержит.5. Ждем часа Х.6. Накануне часа Х продаем свои ОВГЗ на баланс Приватбанку по очень хорошей цене. Можно с отсрочкой оплаты.7. Карманный Приватбанк берет у карманного НБУ кредит рефинансирования под залог ОВГЗ (на сумму, например, 99% от номинала) и рассчитывается с держателями ОВГЗ за них.8. Покупается валюта. НБУ интервенциями помогает держать курс от улета в небеса. Фактически наливает своим валюту по низкому курсу.9. Закрываем лавочку. Перестаем обслуживать ранее выданные Приватбанком самому себе кредиты (ну, все помнят, как это было - почему бы второй раз не провернуть фокус).Что в итоге?- "нерезединты" с валютой, на которой заработали 30-40% годовых;- свои предприятия со стыренным кешем, кредиты не возвращаем;- Приватбанк опять банкрот;- курс доллара 50-60-70;- лохи (бюджет-население) оплачивают банкет;- Беня на коне.Итого одной схемой проворачиваются одновременно 2 аферы - вывод денег через Приватбанк с его банкротством и дикий заработок на ОВГЗ.В схеме, конечно, могут быть намного более длительные ходы. Могут быть подключены разные банки, предприятия, финансовые организации. Можно сделать все быстро, а можно растянуть во времени, чтобы не было так заметно.Но я не вижу принципиальных возражений, почему эта схема нерабочая.Как я и писал раньше - им главное от МВФ избавиться, а дальше все пойдет как по маслу.ЗЫ. Это просто версия, не кидайте помидорами