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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2884288528862887

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 388
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
5%
21
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 388
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:23

  juristkostya написав:
  zРадио написав:в 2014-2015 гг рынок недвиги повторно рухнул уже после того, как казалось, что девальвация 2008-2009 гг нивелировала пузырь, надуваемый в течении предшествующих 5 лет...

вона как...оказывается, неготовность вкладываться в недвигу в 14-15 годах вызвана перегретостью рынка перед тем...


Не так, в 2014-2015 было как раз правильное время для инвестиций. "Поздно" было вкладываться в 2007-м, в 2013-м и, смею предложить, в 2020-м
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:28

Виктория 90/96 совсем скучно)
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:30

  zzzzzz написав:Виктория 90/96 совсем скучно)
Белка и ТАС отдают по '93
Веселее?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:40

Украинцы за месяц купили наличной валюты на $58 миллионов больше, чем продали
Объем покупки населением наличной валюты в ноябре 2019 года превысил объем продажи на эквивалент $58,4 млн, сообщил Национальный банк Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно его данным, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% - до эквивалента $1,374 млрд и уменьшили продажу на 6,9% - до эквивалента $1,316 млрд.

Как сообщалось, в октябре украинцы купили валюты на $91,5 млн больше, чем продали, вернувшись к показателям июля-августа, тогда как в сентябре ситуация была обратной – объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $88,8 млн.

Однако из-за того, что в начале этого года объем продажи валюты превышал объемы ее покупки, в целом за 11 месяцев население купило валюты всего на $4,7 млн больше, чем продало.

Нацбанк также уточняет, что сальдо купли/продажи украинцами непосредственно долларов США уже традиционно для последних месяцев превышает сальдо в целом купли/продажи иностранной валюты: в ноябре оно составило $82,9 млн по сравнению со $135,8 млн в октябре. Объем покупки долларов в минувшем месяце сократились на 8,3% – до $1,058 млрд, а продажи – на 4,2%, до $0,976 млрд.

По данным НБУ, клиенты банков в ноябре продали безналичной валюты на $874,6 млн больше, чем купили, тогда как в октябре этот показатель составил $303,8 млн. Это произошло из-за роста объем продажи на 10,4% – до $6,541 млрд при увеличении объемов покупки всего на 0,9% – до $5,716 млрд.

В результате НБУ в ноябре выкупил на рынке в резервы $897,8 млн, тогда как месяцем ранее его чистая покупка составила $193,9 млн. Курс гривни за минувший месяц укрепился с 24,9954 грн/$1 до 24,0356 грн/$1.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:44

  zzzzzz написав:
Украинцы за месяц купили наличной валюты на $58 миллионов больше, чем продали
Объем покупки населением наличной валюты в ноябре 2019 года превысил объем продажи на эквивалент $58,4 млн, сообщил Национальный банк Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно его данным, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% - до эквивалента $1,374 млрд и уменьшили продажу на 6,9% - до эквивалента $1,316 млрд.

Как сообщалось, в октябре украинцы купили валюты на $91,5 млн больше, чем продали, вернувшись к показателям июля-августа, тогда как в сентябре ситуация была обратной – объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $88,8 млн.

Однако из-за того, что в начале этого года объем продажи валюты превышал объемы ее покупки, в целом за 11 месяцев население купило валюты всего на $4,7 млн больше, чем продало.

Нацбанк также уточняет, что сальдо купли/продажи украинцами непосредственно долларов США уже традиционно для последних месяцев превышает сальдо в целом купли/продажи иностранной валюты: в ноябре оно составило $82,9 млн по сравнению со $135,8 млн в октябре. Объем покупки долларов в минувшем месяце сократились на 8,3% – до $1,058 млрд, а продажи – на 4,2%, до $0,976 млрд.

По данным НБУ, клиенты банков в ноябре продали безналичной валюты на $874,6 млн больше, чем купили, тогда как в октябре этот показатель составил $303,8 млн. Это произошло из-за роста объем продажи на 10,4% – до $6,541 млрд при увеличении объемов покупки всего на 0,9% – до $5,716 млрд.

В результате НБУ в ноябре выкупил на рынке в резервы $897,8 млн, тогда как месяцем ранее его чистая покупка составила $193,9 млн. Курс гривни за минувший месяц укрепился с 24,9954 грн/$1 до 24,0356 грн/$1.

Если не ошибаюсь в прошлом году покупка превышала продажу где то на 300млн. долл.
З.Ы. 2020й будет еще интереснее)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:47

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:
Украинцы за месяц купили наличной валюты на $58 миллионов больше, чем продали
Объем покупки населением наличной валюты в ноябре 2019 года превысил объем продажи на эквивалент $58,4 млн, сообщил Национальный банк Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно его данным, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% - до эквивалента $1,374 млрд и уменьшили продажу на 6,9% - до эквивалента $1,316 млрд.

Как сообщалось, в октябре украинцы купили валюты на $91,5 млн больше, чем продали, вернувшись к показателям июля-августа, тогда как в сентябре ситуация была обратной – объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $88,8 млн.

Однако из-за того, что в начале этого года объем продажи валюты превышал объемы ее покупки, в целом за 11 месяцев население купило валюты всего на $4,7 млн больше, чем продало.

Нацбанк также уточняет, что сальдо купли/продажи украинцами непосредственно долларов США уже традиционно для последних месяцев превышает сальдо в целом купли/продажи иностранной валюты: в ноябре оно составило $82,9 млн по сравнению со $135,8 млн в октябре. Объем покупки долларов в минувшем месяце сократились на 8,3% – до $1,058 млрд, а продажи – на 4,2%, до $0,976 млрд.

По данным НБУ, клиенты банков в ноябре продали безналичной валюты на $874,6 млн больше, чем купили, тогда как в октябре этот показатель составил $303,8 млн. Это произошло из-за роста объем продажи на 10,4% – до $6,541 млрд при увеличении объемов покупки всего на 0,9% – до $5,716 млрд.

В результате НБУ в ноябре выкупил на рынке в резервы $897,8 млн, тогда как месяцем ранее его чистая покупка составила $193,9 млн. Курс гривни за минувший месяц укрепился с 24,9954 грн/$1 до 24,0356 грн/$1.

Если не ошибаюсь в прошлом году покупка превышала продажу где то на 300млн. долл.
З.Ы. 2020й будет еще интереснее)

В каком плане?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:50

Investor_33

За 2018 год объем продажи валюты населению превысил ее покупку на $ 1,48 млрд, в том числе непосредственно долларов — на $ 1,02 млрд.

В 2017 году население продавало валюту охотнее: продажи превысили покупку валюты на $ 2,14 млрд, в том числе непосредственно долларов — на $ 1,41 млрд.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/01/16/ ... chti-na-30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:51

  asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.

  asti написав:пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....

  Vadim V написав:200000/ 5,05=39600 $ vs 105000 $ ?
:?


  asti написав:Я купил в марте 2005 года большую однушку на Борщаговке возле Колибриса - комплекс 'Парковый' по 3000 гривен за квадрат - 63,5 м.кв. когда ее построили она уже была 65 метров, я доплачивал за полтора квадрата.
Затем я ее перепланировал в двушку - спальню перенес туда где была кухня слегка ее увеличив, кухню перенес на место ванной, а ванную сделал расширив другой санузел.
Короче, снес все перегородки и построил по-новой. Получилась довольно интересная квартира площадью 67 метров. Мне она очень нравилась, я не собирался её продавать, потому и пропустил пик - в восьмом году в моем доме за аналогичную без перепланировок и ремонта просили 180...
Но потом случился кризис, доходы упали и стало понятно, что я не могу позволить себе такую большую квартиру, тем более ремонт был не закончен, а заканчивать его, да ещё с моим перфекционизмом (только каменная столешница на кухне, только французские выключатели, только итальянская сантехника) у меня не было ни денег ни желания.
Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:56

  zzzzzz написав:Investor_33

За 2018 год объем продажи валюты населению превысил ее покупку на $ 1,48 млрд, в том числе непосредственно долларов — на $ 1,02 млрд.

В 2017 году население продавало валюту охотнее: продажи превысили покупку валюты на $ 2,14 млрд, в том числе непосредственно долларов — на $ 1,41 млрд.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/01/16/ ... chti-na-30

Огооо, спасибо за инфо!!! Думал меньше. +
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні становив 651 млн. доларів США, або 5,1% ВВП (у жовтні 2018 року - 711 млн. доларів, або 5,8% ВВП).
Про це свідчать дані НБУ.
За січень-жовтень 2019 дефіцит поточного рахунку становив 3,4 млрд. доларів, або 2,8% від ВВП (за десять місяців 2018 - 4,1 млрд. доларів, або 3,9% від ВВП).
Експорт товарів у жовтні зростав більш високими темпами порівняно з їхнім імпортом - на 7,1% і на 2,9% відповідно. Обсяги експорту товарів становили 4,2 млрд. доларів.
Основним фактором зростання експорту стало нарощування експорту продовольчих товарів на 22,3% (у вересні - на 29,4%) за рахунок експорту насіння олійних культур (в 2,1 рази) і зернових (на 19,9%).
Обсяги імпорту товарів склали 5,7 млрд. доларів.
Обсяги енергетичного імпорту скоротилися на 9,6% (у вересні - на 15,4%).
Обсяги неенергетичного імпорту збільшилися на 7,1% (у вересні - на 9,8%) переважно через імпорт продукції машинобудування, який зріс на 19,4% (у вересні - на 16,3%) за рахунок імпорту електричних машин (на 23,0%) і наземного транспорту (на 27,6%).

Дуже коротко. Якщо буде підписаний транзитний договір і пряма купівля газу в РФ, то не потрібні будуть пікові закупки. Імпорт наземного транспорту також не може бути на такому рівні довго, народ понакупляється, оновить автопарк і заспокоїться.
Ситуація з торговим-платіжним балансом в 2020 може бути дещо іншою ніж цього року, що так постійно турбувало "пружніх ракетчиків"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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