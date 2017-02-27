Украинцы за месяц купили наличной валюты на $58 миллионов больше, чем продали Объем покупки населением наличной валюты в ноябре 2019 года превысил объем продажи на эквивалент $58,4 млн, сообщил Национальный банк Украины. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно его данным, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% - до эквивалента $1,374 млрд и уменьшили продажу на 6,9% - до эквивалента $1,316 млрд.
Как сообщалось, в октябре украинцы купили валюты на $91,5 млн больше, чем продали, вернувшись к показателям июля-августа, тогда как в сентябре ситуация была обратной – объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $88,8 млн.
Однако из-за того, что в начале этого года объем продажи валюты превышал объемы ее покупки, в целом за 11 месяцев население купило валюты всего на $4,7 млн больше, чем продало.
Нацбанк также уточняет, что сальдо купли/продажи украинцами непосредственно долларов США уже традиционно для последних месяцев превышает сальдо в целом купли/продажи иностранной валюты: в ноябре оно составило $82,9 млн по сравнению со $135,8 млн в октябре. Объем покупки долларов в минувшем месяце сократились на 8,3% – до $1,058 млрд, а продажи – на 4,2%, до $0,976 млрд.
По данным НБУ, клиенты банков в ноябре продали безналичной валюты на $874,6 млн больше, чем купили, тогда как в октябре этот показатель составил $303,8 млн. Это произошло из-за роста объем продажи на 10,4% – до $6,541 млрд при увеличении объемов покупки всего на 0,9% – до $5,716 млрд.
В результате НБУ в ноябре выкупил на рынке в резервы $897,8 млн, тогда как месяцем ранее его чистая покупка составила $193,9 млн. Курс гривни за минувший месяц укрепился с 24,9954 грн/$1 до 24,0356 грн/$1.
Украинцы за месяц купили наличной валюты на $58 миллионов больше, чем продали Объем покупки населением наличной валюты в ноябре 2019 года превысил объем продажи на эквивалент $58,4 млн, сообщил Национальный банк Украины. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно его данным, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% - до эквивалента $1,374 млрд и уменьшили продажу на 6,9% - до эквивалента $1,316 млрд.
Как сообщалось, в октябре украинцы купили валюты на $91,5 млн больше, чем продали, вернувшись к показателям июля-августа, тогда как в сентябре ситуация была обратной – объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $88,8 млн.
Однако из-за того, что в начале этого года объем продажи валюты превышал объемы ее покупки, в целом за 11 месяцев население купило валюты всего на $4,7 млн больше, чем продало.
Нацбанк также уточняет, что сальдо купли/продажи украинцами непосредственно долларов США уже традиционно для последних месяцев превышает сальдо в целом купли/продажи иностранной валюты: в ноябре оно составило $82,9 млн по сравнению со $135,8 млн в октябре. Объем покупки долларов в минувшем месяце сократились на 8,3% – до $1,058 млрд, а продажи – на 4,2%, до $0,976 млрд.
По данным НБУ, клиенты банков в ноябре продали безналичной валюты на $874,6 млн больше, чем купили, тогда как в октябре этот показатель составил $303,8 млн. Это произошло из-за роста объем продажи на 10,4% – до $6,541 млрд при увеличении объемов покупки всего на 0,9% – до $5,716 млрд.
В результате НБУ в ноябре выкупил на рынке в резервы $897,8 млн, тогда как месяцем ранее его чистая покупка составила $193,9 млн. Курс гривни за минувший месяц укрепился с 24,9954 грн/$1 до 24,0356 грн/$1.
Если не ошибаюсь в прошлом году покупка превышала продажу где то на 300млн. долл. З.Ы. 2020й будет еще интереснее)
Украинцы за месяц купили наличной валюты на $58 миллионов больше, чем продали Объем покупки населением наличной валюты в ноябре 2019 года превысил объем продажи на эквивалент $58,4 млн, сообщил Национальный банк Украины. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно его данным, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% - до эквивалента $1,374 млрд и уменьшили продажу на 6,9% - до эквивалента $1,316 млрд.
Как сообщалось, в октябре украинцы купили валюты на $91,5 млн больше, чем продали, вернувшись к показателям июля-августа, тогда как в сентябре ситуация была обратной – объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $88,8 млн.
Однако из-за того, что в начале этого года объем продажи валюты превышал объемы ее покупки, в целом за 11 месяцев население купило валюты всего на $4,7 млн больше, чем продало.
Нацбанк также уточняет, что сальдо купли/продажи украинцами непосредственно долларов США уже традиционно для последних месяцев превышает сальдо в целом купли/продажи иностранной валюты: в ноябре оно составило $82,9 млн по сравнению со $135,8 млн в октябре. Объем покупки долларов в минувшем месяце сократились на 8,3% – до $1,058 млрд, а продажи – на 4,2%, до $0,976 млрд.
По данным НБУ, клиенты банков в ноябре продали безналичной валюты на $874,6 млн больше, чем купили, тогда как в октябре этот показатель составил $303,8 млн. Это произошло из-за роста объем продажи на 10,4% – до $6,541 млрд при увеличении объемов покупки всего на 0,9% – до $5,716 млрд.
В результате НБУ в ноябре выкупил на рынке в резервы $897,8 млн, тогда как месяцем ранее его чистая покупка составила $193,9 млн. Курс гривни за минувший месяц укрепился с 24,9954 грн/$1 до 24,0356 грн/$1.
Если не ошибаюсь в прошлом году покупка превышала продажу где то на 300млн. долл. З.Ы. 2020й будет еще интереснее)
asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами: В декабре 2008 - всё в недвижимости. В декабре 2013 - всё в гривне. В декабре 2018 - всё в долларе. В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
asti написав:пункт 1 - потерял 50% пункт 2 - потерял 30% пункт 3 - потерял 7% пункт 4 - ....
Vadim V написав:200000/ 5,05=39600 $ vs 105000 $ ?
asti написав:Я купил в марте 2005 года большую однушку на Борщаговке возле Колибриса - комплекс 'Парковый' по 3000 гривен за квадрат - 63,5 м.кв. когда ее построили она уже была 65 метров, я доплачивал за полтора квадрата. Затем я ее перепланировал в двушку - спальню перенес туда где была кухня слегка ее увеличив, кухню перенес на место ванной, а ванную сделал расширив другой санузел. Короче, снес все перегородки и построил по-новой. Получилась довольно интересная квартира площадью 67 метров. Мне она очень нравилась, я не собирался её продавать, потому и пропустил пик - в восьмом году в моем доме за аналогичную без перепланировок и ремонта просили 180... Но потом случился кризис, доходы упали и стало понятно, что я не могу позволить себе такую большую квартиру, тем более ремонт был не закончен, а заканчивать его, да ещё с моим перфекционизмом (только каменная столешница на кухне, только французские выключатели, только итальянская сантехника) у меня не было ни денег ни желания. Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105...
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні становив 651 млн. доларів США, або 5,1% ВВП (у жовтні 2018 року - 711 млн. доларів, або 5,8% ВВП). Про це свідчать дані НБУ. За січень-жовтень 2019 дефіцит поточного рахунку становив 3,4 млрд. доларів, або 2,8% від ВВП (за десять місяців 2018 - 4,1 млрд. доларів, або 3,9% від ВВП). Експорт товарів у жовтні зростав більш високими темпами порівняно з їхнім імпортом - на 7,1% і на 2,9% відповідно. Обсяги експорту товарів становили 4,2 млрд. доларів. Основним фактором зростання експорту стало нарощування експорту продовольчих товарів на 22,3% (у вересні - на 29,4%) за рахунок експорту насіння олійних культур (в 2,1 рази) і зернових (на 19,9%). Обсяги імпорту товарів склали 5,7 млрд. доларів. Обсяги енергетичного імпорту скоротилися на 9,6% (у вересні - на 15,4%). Обсяги неенергетичного імпорту збільшилися на 7,1% (у вересні - на 9,8%) переважно через імпорт продукції машинобудування, який зріс на 19,4% (у вересні - на 16,3%) за рахунок імпорту електричних машин (на 23,0%) і наземного транспорту (на 27,6%).
Дуже коротко. Якщо буде підписаний транзитний договір і пряма купівля газу в РФ, то не потрібні будуть пікові закупки. Імпорт наземного транспорту також не може бути на такому рівні довго, народ понакупляється, оновить автопарк і заспокоїться. Ситуація з торговим-платіжним балансом в 2020 може бути дещо іншою ніж цього року, що так постійно турбувало "пружніх ракетчиків"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.