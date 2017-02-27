RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2885288628872888

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 389
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
6%
22
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:21

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Investor_33

За 2018 год объем продажи валюты населению превысил ее покупку на $ 1,48 млрд, в том числе непосредственно долларов — на $ 1,02 млрд.

В 2017 году население продавало валюту охотнее: продажи превысили покупку валюты на $ 2,14 млрд, в том числе непосредственно долларов — на $ 1,41 млрд.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/01/16/ ... chti-na-30

Огооо, спасибо за инфо!!! Думал меньше. +


а то население, к-е продавало и купувало на 7км( и тд) учтено? нет?
тогда эта статистика имеет точность +/-50%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 1597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:26

  Vadim V написав:
  asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами:
В декабре 2008 - всё в недвижимости.
В декабре 2013 - всё в гривне.
В декабре 2018 - всё в долларе.
В декабре 2019 - все в ОВГЗ.

  asti написав:пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....

  Vadim V написав:200000/ 5,05=39600 $ vs 105000 $ ?
:?


  asti написав:Я купил в марте 2005 года большую однушку на Борщаговке возле Колибриса - комплекс 'Парковый' по 3000 гривен за квадрат - 63,5 м.кв. когда ее построили она уже была 65 метров, я доплачивал за полтора квадрата.
Затем я ее перепланировал в двушку - спальню перенес туда где была кухня слегка ее увеличив, кухню перенес на место ванной, а ванную сделал расширив другой санузел.
Короче, снес все перегородки и построил по-новой. Получилась довольно интересная квартира площадью 67 метров. Мне она очень нравилась, я не собирался её продавать, потому и пропустил пик - в восьмом году в моем доме за аналогичную без перепланировок и ремонта просили 180...
Но потом случился кризис, доходы упали и стало понятно, что я не могу позволить себе такую большую квартиру, тем более ремонт был не закончен, а заканчивать его, да ещё с моим перфекционизмом (только каменная столешница на кухне, только французские выключатели, только итальянская сантехника) у меня не было ни денег ни желания.
Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105...
Что вас удивляет?
Кроме этой квартиры у меня была ещё квартира в Кропивницком и участок под застройку там же. В целом потери были меньше, но всё равно очень существенные. И да, потери я считаю от пиковых цен лета 2008 года. Например, двушку в Кропивницком я мог продать летом 2008 года где-то за 48-50 тыс, а скинул в феврале 2009-го за 23, то есть потерял 60%, землю продал только в конце 11-го...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Якщо буде підписаний транзитний договір


А якщо не буде ?
Alex6
 
Повідомлень: 640
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:53

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............04.12.2019.............05.12.2019
дата розрахунку..............03.12.2019.............04.12.2019
Долар США.....................2393,9216..............2393,0282
После полудня гривна укрепилась еще на четверть копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Движение традиционно начали в 10-20, опустившись на копейку. Через час сделали еще шаг вниз на копейку. Больше до полудня движений не было.
Перед обедом сделали попытку приподняться на полкопейки, но сразу же откатились на копейку вниз. После обеда дело пошло веселее - за короткое время опустились сразу на 1.5 копейки. После этого снова остановились.
Официальный курс встретили котировками 23.9000 - 23.9200. За день котировки понизились на 4 копейки относительно открытия и на 4.5 относительно вчерашнего закрытия.
Сегодняшняя сессия оказалась немного веселее вчерашней, но динамика осталась сдержанной. Такая сдержанность при однонаправленном движении позволяет заподозрить наличие тормозящего эффекта от присутствия регулятора. Очень малая разница между справочным и официальным курсами намекает на весьма раннее угасание торговой активности.
Послеобеденное ускорение снижения котировок совпало с очередным снижением индекса доллара.

Этот день в истории:
2017 - 2721.53 (-328)
2018 - 2812.59 (-419)

2016 - 2589.87
2015 - 2364.86
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1832 раз.
Подякували: 3774 раз.
 
Профіль
7
5
8
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:09

  asti написав:пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....

В сухом остатке для пункта 4 остается символические 13%. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8701
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:10

ТАС трохи спустив
онлайн 23.92
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6639
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:21

Жестко. Межбанк 23,89 / 23,91

Нерезы тут уже не причем. Похоже экспортеры сливают валюту сразу т.к. завтра она будет дешевле.

Черная пятница вообще никак не повлияла.

Скоро население начнет под новый год валюту нахомяченую подливать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36294
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3506 раз.
Подякували: 7968 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:24

Фунт попер почти 1,31
И евра за ним 1,11
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36294
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3506 раз.
Подякували: 7968 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Не так, в 2014-2015 было как раз правильное время для инвестиций.

да, и чем восточнее регион - тем правильнее...
juristkostya
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В котлован можна і зараз вкладатись, потім чекати)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2885288628872888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Vadim V і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6750 1482115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 10:11
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1632, 1633, 1634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16330 1993485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 09:34
lrs7719
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 43802
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.