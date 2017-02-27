asti написав:В общем, если разобраться, меня действительно можно считать своего рода маркером. Судите сами: В декабре 2008 - всё в недвижимости. В декабре 2013 - всё в гривне. В декабре 2018 - всё в долларе. В декабре 2019 - все в ОВГЗ.
asti написав:пункт 1 - потерял 50% пункт 2 - потерял 30% пункт 3 - потерял 7% пункт 4 - ....
Vadim V написав:200000/ 5,05=39600 $ vs 105000 $ ?
asti написав:Я купил в марте 2005 года большую однушку на Борщаговке возле Колибриса - комплекс 'Парковый' по 3000 гривен за квадрат - 63,5 м.кв. когда ее построили она уже была 65 метров, я доплачивал за полтора квадрата. Затем я ее перепланировал в двушку - спальню перенес туда где была кухня слегка ее увеличив, кухню перенес на место ванной, а ванную сделал расширив другой санузел. Короче, снес все перегородки и построил по-новой. Получилась довольно интересная квартира площадью 67 метров. Мне она очень нравилась, я не собирался её продавать, потому и пропустил пик - в восьмом году в моем доме за аналогичную без перепланировок и ремонта просили 180... Но потом случился кризис, доходы упали и стало понятно, что я не могу позволить себе такую большую квартиру, тем более ремонт был не закончен, а заканчивать его, да ещё с моим перфекционизмом (только каменная столешница на кухне, только французские выключатели, только итальянская сантехника) у меня не было ни денег ни желания. Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105...
Что вас удивляет? Кроме этой квартиры у меня была ещё квартира в Кропивницком и участок под застройку там же. В целом потери были меньше, но всё равно очень существенные. И да, потери я считаю от пиковых цен лета 2008 года. Например, двушку в Кропивницком я мог продать летом 2008 года где-то за 48-50 тыс, а скинул в феврале 2009-го за 23, то есть потерял 60%, землю продал только в конце 11-го...
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...............04.12.2019.............05.12.2019 дата розрахунку..............03.12.2019.............04.12.2019 Долар США.....................2393,9216..............2393,0282 После полудня гривна укрепилась еще на четверть копейки. Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Движение традиционно начали в 10-20, опустившись на копейку. Через час сделали еще шаг вниз на копейку. Больше до полудня движений не было. Перед обедом сделали попытку приподняться на полкопейки, но сразу же откатились на копейку вниз. После обеда дело пошло веселее - за короткое время опустились сразу на 1.5 копейки. После этого снова остановились. Официальный курс встретили котировками 23.9000 - 23.9200. За день котировки понизились на 4 копейки относительно открытия и на 4.5 относительно вчерашнего закрытия. Сегодняшняя сессия оказалась немного веселее вчерашней, но динамика осталась сдержанной. Такая сдержанность при однонаправленном движении позволяет заподозрить наличие тормозящего эффекта от присутствия регулятора. Очень малая разница между справочным и официальным курсами намекает на весьма раннее угасание торговой активности. Послеобеденное ускорение снижения котировок совпало с очередным снижением индекса доллара.
Этот день в истории: 2017 - 2721.53 (-328) 2018 - 2812.59 (-419)