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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:41
twin написав:
В котлован можна і зараз вкладатись, потім чекати)
Зараз влада змінюється, тому краще перечекати рік-два в депозитах або ОВДП, а там відно будєт...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:42
ruvex написав: asti написав:пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
В сухом остатке для пункта 4 остается символические 13%.
Ага, сльози...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:43
juristkostya написав: zРадио написав:
Не так, в 2014-2015 было как раз правильное время для инвестиций.
да, и чем восточнее регион - тем правильнее...
Кэп, вы?
Я, если заметили, не продвигаю инвестиции в бетон (по крайней мере украинский). Я лишь говорю о том, что текущие цены вряд ли являются минимальными даже с учетом того, что они являются низкими по мировым меркам. Если нужно для жилья - можно брать. Если цель инвестиционная - лучше в валюте дождаться очередной (неминуемой) девальвации и взять через год после ее начала
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:48
asti написав: Vadim V написав:
Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105... Что вас удивляет?
Навар в +-100% от входа ,с учётом затрат на ремонтные работы, это не прибыль...?
asti написав:
Кроме этой квартиры у меня была ещё квартира в Кропивницком и участок под застройку там же. В целом потери были меньше, но всё равно очень существенные. И да, потери я считаю от пиковых цен лета 2008 года.
Например, двушку в Кропивницком я мог продать летом 2008 года где-то за 48-50 тыс, а скинул в феврале 2009-го за 23, то есть потерял 60%, землю продал только в конце 11-го...
Так бы сразу и написали
, вопросов-бы не было совсем.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Сер 04 гру, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim V
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:48
zРадио написав: juristkostya написав: zРадио написав:
Не так, в 2014-2015 было как раз правильное время для инвестиций.
да, и чем восточнее регион - тем правильнее...
Кэп, вы?
Я, если заметили, не продвигаю инвестиции в бетон (по крайней мере украинский). Я лишь говорю о том, что текущие цены вряд ли являются минимальными даже с учетом того, что они являются низкими по мировым меркам. Если нужно для жилья - можно брать. Если цель инвестиционная - лучше в валюте дождаться очередной (неминуемой) девальвации и взять через год после ее начала
Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:51
zzzzzz написав:
Жестко. Межбанк 23,89 / 23,91
Нерезы тут уже не причем. Похоже экспортеры сливают валюту сразу т.к. завтра она будет дешевле.
А можливо то їм гривні для поточних потреб потрібно стільки ж як і при курсі 27. От і ллють більше.
zzzzzz написав:
Черная пятница вообще никак не повлияла.
Я особисто скуповувався за кредитні гривневі кошти. Грейси гасити в кінці цього, а те що куплене закордоном навіть в кінці наступного бо списання коштів пройшло 1 грудня. У нас основні знижки у супермаркетах. А там у всіх післяплата за товар постачальникам. Все розмазано в часі
zzzzzz написав:
Скоро население начнет под новый год валюту нахомяченую подливать.
Знову ж таки, цей фактор починає затухати. Народ скуповується за допомогою кредиток.
Але ситуація дійсно напружена. А все через те, що ми не розуміємо, що відбувається. Людська психологія така, що те, чого людина не розуміє, вона боїться.
Ф. під вечір сповз на 3 копійки 23,82/23,92
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:56
zzzzzz написав:
Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))
В данный период времени , очень существенное влияние на рынок аренды играют иностуденты , в основном медвузов, в тех городах где они есть. Наш девал их не сдерживает.
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Vadim V
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:00
Vadim V написав: asti написав: Vadim V написав:
Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105... Что вас удивляет?
Навар в +-100% от входа ,с учётом затрат на ремонтные работы, это не прибыль...?
asti написав:
Кроме этой квартиры у меня была ещё квартира в Кропивницком и участок под застройку там же. В целом потери были меньше, но всё равно очень существенные. И да, потери я считаю от пиковых цен лета 2008 года.
Например, двушку в Кропивницком я мог продать летом 2008 года где-то за 48-50 тыс, а скинул в феврале 2009-го за 23, то есть потерял 60%, землю продал только в конце 11-го...
Так бы сразу и написали
, вопросов-бы не было совсем.
Как иначе?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:03
Vadim V написав: zzzzzz написав:
Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))
В данный период времени , очень существенное влияние на рынок аренды играют иностуденты , в основном медвузов, в тех городах где они есть. Наш девал их не сдерживает.
да, приток индусов в Киев виден невооруженным глазом
система образования досталась от СССРа с хорошим запасом прочности
убьем и его - и тогда вообще капец
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:08
zzzzzz написав:
Виктория 90/96 совсем скучно)
А если Виктория 90/60/90?
Уже лучше!
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Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
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