Додано: Сер 04 гру, 2019 16:51

zzzzzz написав: Жестко. Межбанк 23,89 / 23,91

Нерезы тут уже не причем. Похоже экспортеры сливают валюту сразу т.к. завтра она будет дешевле. Жестко. Межбанк 23,89 / 23,91Нерезы тут уже не причем. Похоже экспортеры сливают валюту сразу т.к. завтра она будет дешевле.

zzzzzz написав: Черная пятница вообще никак не повлияла. Черная пятница вообще никак не повлияла.

zzzzzz написав: Скоро население начнет под новый год валюту нахомяченую подливать. Скоро население начнет под новый год валюту нахомяченую подливать.

А можливо то їм гривні для поточних потреб потрібно стільки ж як і при курсі 27. От і ллють більше.Я особисто скуповувався за кредитні гривневі кошти. Грейси гасити в кінці цього, а те що куплене закордоном навіть в кінці наступного бо списання коштів пройшло 1 грудня. У нас основні знижки у супермаркетах. А там у всіх післяплата за товар постачальникам. Все розмазано в часіЗнову ж таки, цей фактор починає затухати. Народ скуповується за допомогою кредиток.Але ситуація дійсно напружена. А все через те, що ми не розуміємо, що відбувається. Людська психологія така, що те, чого людина не розуміє, вона боїться.Ф. під вечір сповз на 3 копійки 23,82/23,92