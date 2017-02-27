RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2887288828892890>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 389
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
6%
22
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 389
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:41

  twin написав:В котлован можна і зараз вкладатись, потім чекати)
Зараз влада змінюється, тому краще перечекати рік-два в депозитах або ОВДП, а там відно будєт...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:42

  ruvex написав:
  asti написав:пункт 1 - потерял 50%
пункт 2 - потерял 30%
пункт 3 - потерял 7%
пункт 4 - ....
В сухом остатке для пункта 4 остается символические 13%. :wink:
Ага, сльози... :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:43

  juristkostya написав:
  zРадио написав:Не так, в 2014-2015 было как раз правильное время для инвестиций.

да, и чем восточнее регион - тем правильнее...


Кэп, вы? :D Я, если заметили, не продвигаю инвестиции в бетон (по крайней мере украинский). Я лишь говорю о том, что текущие цены вряд ли являются минимальными даже с учетом того, что они являются низкими по мировым меркам. Если нужно для жилья - можно брать. Если цель инвестиционная - лучше в валюте дождаться очередной (неминуемой) девальвации и взять через год после ее начала
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4278
З нами з: 02.05.18
Подякував: 823 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:48

  asti написав:
  Vadim V написав:Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105... Что вас удивляет?


Навар в +-100% от входа ,с учётом затрат на ремонтные работы, это не прибыль...?

  asti написав:Кроме этой квартиры у меня была ещё квартира в Кропивницком и участок под застройку там же. В целом потери были меньше, но всё равно очень существенные. И да, потери я считаю от пиковых цен лета 2008 года. Например, двушку в Кропивницком я мог продать летом 2008 года где-то за 48-50 тыс, а скинул в феврале 2009-го за 23, то есть потерял 60%, землю продал только в конце 11-го...

Так бы сразу и написали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , вопросов-бы не было совсем.
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 04 гру, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 23.05.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:48

  zРадио написав:
  juristkostya написав:
  zРадио написав:Не так, в 2014-2015 было как раз правильное время для инвестиций.

да, и чем восточнее регион - тем правильнее...


Кэп, вы? :D Я, если заметили, не продвигаю инвестиции в бетон (по крайней мере украинский). Я лишь говорю о том, что текущие цены вряд ли являются минимальными даже с учетом того, что они являются низкими по мировым меркам. Если нужно для жилья - можно брать. Если цель инвестиционная - лучше в валюте дождаться очередной (неминуемой) девальвации и взять через год после ее начала


Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36295
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3506 раз.
Подякували: 7971 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:51

  zzzzzz написав:Жестко. Межбанк 23,89 / 23,91
Нерезы тут уже не причем. Похоже экспортеры сливают валюту сразу т.к. завтра она будет дешевле.

А можливо то їм гривні для поточних потреб потрібно стільки ж як і при курсі 27. От і ллють більше.
  zzzzzz написав:Черная пятница вообще никак не повлияла.

Я особисто скуповувався за кредитні гривневі кошти. Грейси гасити в кінці цього, а те що куплене закордоном навіть в кінці наступного бо списання коштів пройшло 1 грудня. У нас основні знижки у супермаркетах. А там у всіх післяплата за товар постачальникам. Все розмазано в часі
  zzzzzz написав:Скоро население начнет под новый год валюту нахомяченую подливать.
Знову ж таки, цей фактор починає затухати. Народ скуповується за допомогою кредиток.

Але ситуація дійсно напружена. А все через те, що ми не розуміємо, що відбувається. Людська психологія така, що те, чого людина не розуміє, вона боїться.
Ф. під вечір сповз на 3 копійки 23,82/23,92
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 610
З нами з: 23.01.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:56

  zzzzzz написав:
Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))

В данный период времени , очень существенное влияние на рынок аренды играют иностуденты , в основном медвузов, в тех городах где они есть. Наш девал их не сдерживает.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 23.05.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:00

  Vadim V написав:
  asti написав:
  Vadim V написав:Вот и выставил я её на продажу в сентябре 10-го года за 110 с торгом. А продал только в июле 13-го за 105... Что вас удивляет?
Навар в +-100% от входа ,с учётом затрат на ремонтные работы, это не прибыль...?

  asti написав:Кроме этой квартиры у меня была ещё квартира в Кропивницком и участок под застройку там же. В целом потери были меньше, но всё равно очень существенные. И да, потери я считаю от пиковых цен лета 2008 года. Например, двушку в Кропивницком я мог продать летом 2008 года где-то за 48-50 тыс, а скинул в феврале 2009-го за 23, то есть потерял 60%, землю продал только в конце 11-го...
Так бы сразу и написали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , вопросов-бы не было совсем.
Как иначе?! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:03

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:
Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))

В данный период времени , очень существенное влияние на рынок аренды играют иностуденты , в основном медвузов, в тех городах где они есть. Наш девал их не сдерживает.


да, приток индусов в Киев виден невооруженным глазом
система образования досталась от СССРа с хорошим запасом прочности
убьем и его - и тогда вообще капец
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 16.05.12
Подякував: 91 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:08

  zzzzzz написав:Виктория 90/96 совсем скучно)

А если Виктория 90/60/90?
Уже лучше!
:)
Dimar
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 31.08.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2887288828892890>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6750 1482152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 10:11
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1632, 1633, 1634
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16330 1993575
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 09:34
lrs7719
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 43833
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.