Министерство финансов Украины за прошедший месяц снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале текущего года на 2,78 млрд грн - до 80,3 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,5 млрд грн - до 115 млрд грн. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минфина.



Прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в четвертом квартале на 1,74 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 71,33 млрд грн, а обновленная оценка выплат на первый квартал 2020 года повышена на 2,5 млрд грн - до 79,42 млрд грн.



По внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.



Отмечается, что пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.