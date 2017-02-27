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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2888288928902891>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 390
Не нижче 24.50
53%
207
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 390
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:15

  katso написав:
  zzzzzz написав:
Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))

да, приток индусов в Киев виден невооруженным глазом
система образования досталась от СССРа с хорошим запасом прочности
убьем и его - и тогда вообще капец

Несколько периодов курсовой синусоиды людей берут измором, если не задать реальный экономический импульс на сдерживание и возврат, в результате получим полное затухание любых процессов.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:24

  twin написав:В котлован можна і зараз вкладатись, потім чекати)


ни в коем случае
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/1/652126/

покупать нужно элитное жилье...сейчас самое время
крысы валят из страны и продают за пол-цены :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:37

  zzzzzz написав:
Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))



есть предположение что как раз в следствие оттока населения в стране глобально уменьшился спрос на валюту, особенно на потребительский импорт, а заробитчане еще по инерции складируют здесь свои сбережения. Это долгоиграющий фактор временно усиленный праздником ОВГЗ, но в целом структура изменилась, появился целый класс людей которые оказывают услуги там получая ЗП на тот же Пионер и заводя сюда валюту на хлебушек. Боюсь что 24 - это таки новая реальность и 26 уже не будет без форсмажеров очень долго.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:покупать нужно элитное жилье...сейчас самое время
крысы валят из страны и продают за пол-цены

Где-где, простите, за полцены?
И, кстати, если пользоваться словом "крысы", то перед ним стоило бы вставить слово "очередные". Или Вы всерьез надеетесь, что будущие будут убегать в каком-то другом качестве?
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:46

До конца года Украина выплатит 1,7 миллиарда грн внешнего долга
Для выплаты внешнего долга из 1,7 миллиарда планируется направить 1,05 миллиард гривень.

В декабре 2019 года Украине предстоит выплатить 1,7 миллиарда гривень по внешнему долгу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Внутренняя задолженность составляет 13,58 миллардов гривень, из которых на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будет направлено 5,58 миллиардов. На погашение планируют передать 8 миллиардов гривен, из которых 7,96 миллиардов - на погашение ОВГЗ (3,98 млрд гривень – валютных ОВГЗ).

Для выплаты внешнего долга из 1,7 миллиарда планируется направить 1,05 миллиард гривень, 0,65 из которого уйдет на обслуживание.

Ранее сообщалось о том, что в первые два квартала 2020 года Украине предстоит выплатить более 195 миллиардов гривень долгов.

Дефицит государственного бюджета за девять месяцев 2019 г. составил 20,7 млрд грн, или 0,7% ВВП. Основным компонентом его финансирования стали облигации внутреннего займа — 79,2 млрд грн. При этом сумма валового внутреннего заимствования достигла 296 млрд грн.

Подробнее о ситуации с возвратом долгов читайте в статье Татьяны Богдан "Долговое истощение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

https://zn.ua/ECONOMICS/do-konca-goda-ukraina-vyplatit-1-7-milliarda-grn-vneshnego-dolga-338205_.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:47

Минфин перенес ряд выплат по госдолгу на следующий год.
Прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале снижен, в первом 2020-го - повышен.
Министерство финансов Украины за прошедший месяц снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале текущего года на 2,78 млрд грн - до 80,3 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,5 млрд грн - до 115 млрд грн. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в четвертом квартале на 1,74 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 71,33 млрд грн, а обновленная оценка выплат на первый квартал 2020 года повышена на 2,5 млрд грн - до 79,42 млрд грн.

По внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.

Отмечается, что пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

https://zn.ua/ECONOMICS/minfin-perenes-ryad-vyplat-po-gosdolgu-na-sleduyuschiy-god-332044_.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:56

  zzzzzz написав:Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))


Ну следующая наверняка будет тяжелее предыдущих.

Для семейных бюджетов - поскольку цена на тепло уже "рыночная", а в 2009-м и 2014-м была льготной.

Для государственных финансов - из-за удорожания стоимости обслуживания внешнего долга до просто неприличных значений. А в 2021-м ведь еще и платежи по "варрантам Яресько" стартуют... Единственное "спасение" от них - девальвация самого ВВП до отметки ниже 100 млрд долларов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:42

  zРадио написав:А в 2021-м ведь еще и платежи по "варрантам Яресько" стартуют... Единственное "спасение" от них - девальвация самого ВВП до отметки ниже 100 млрд долларов :mrgreen:

пук в пудру? :mrgreen:
достатньо повзти по 3% в рік щоб нічого не платити.
та й до 2025 року виплати обмежені 1% від ввп навіть якщо буде шалений приріст як обіцяють зелені +40% за 5 років.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:53

  twin написав:В котлован можна і зараз вкладатись, потім чекати)

И чекати, чекати, чекати...
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хтось може прокоментувати це з точки зору перспектив розвитку та впливу на курс?

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2157183088

"Где деньги Зин?" (с)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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