zzzzzz написав: Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))
есть предположение что как раз в следствие оттока населения в стране глобально уменьшился спрос на валюту, особенно на потребительский импорт, а заробитчане еще по инерции складируют здесь свои сбережения. Это долгоиграющий фактор временно усиленный праздником ОВГЗ, но в целом структура изменилась, появился целый класс людей которые оказывают услуги там получая ЗП на тот же Пионер и заводя сюда валюту на хлебушек. Боюсь что 24 - это таки новая реальность и 26 уже не будет без форсмажеров очень долго.
prodigy написав:покупать нужно элитное жилье...сейчас самое время крысы валят из страны и продают за пол-цены
Где-где, простите, за полцены? И, кстати, если пользоваться словом "крысы", то перед ним стоило бы вставить слово "очередные". Или Вы всерьез надеетесь, что будущие будут убегать в каком-то другом качестве?
До конца года Украина выплатит 1,7 миллиарда грн внешнего долга
Для выплаты внешнего долга из 1,7 миллиарда планируется направить 1,05 миллиард гривень.
В декабре 2019 года Украине предстоит выплатить 1,7 миллиарда гривень по внешнему долгу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Внутренняя задолженность составляет 13,58 миллардов гривень, из которых на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будет направлено 5,58 миллиардов. На погашение планируют передать 8 миллиардов гривен, из которых 7,96 миллиардов - на погашение ОВГЗ (3,98 млрд гривень – валютных ОВГЗ).
Для выплаты внешнего долга из 1,7 миллиарда планируется направить 1,05 миллиард гривень, 0,65 из которого уйдет на обслуживание.
Ранее сообщалось о том, что в первые два квартала 2020 года Украине предстоит выплатить более 195 миллиардов гривень долгов.
Дефицит государственного бюджета за девять месяцев 2019 г. составил 20,7 млрд грн, или 0,7% ВВП. Основным компонентом его финансирования стали облигации внутреннего займа — 79,2 млрд грн. При этом сумма валового внутреннего заимствования достигла 296 млрд грн.
Подробнее о ситуации с возвратом долгов читайте в статье Татьяны Богдан "Долговое истощение" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Минфин перенес ряд выплат по госдолгу на следующий год. Прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале снижен, в первом 2020-го - повышен.
Министерство финансов Украины за прошедший месяц снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале текущего года на 2,78 млрд грн - до 80,3 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,5 млрд грн - до 115 млрд грн. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минфина.
Прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в четвертом квартале на 1,74 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 71,33 млрд грн, а обновленная оценка выплат на первый квартал 2020 года повышена на 2,5 млрд грн - до 79,42 млрд грн.
По внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.
Отмечается, что пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.
zzzzzz написав:Учитывая отрицательную демографию и отток на запад трудоспособного населения, боюсь что после очередного девала останутся одни чиновники и пенсионеры )))
Ну следующая наверняка будет тяжелее предыдущих.
Для семейных бюджетов - поскольку цена на тепло уже "рыночная", а в 2009-м и 2014-м была льготной.
Для государственных финансов - из-за удорожания стоимости обслуживания внешнего долга до просто неприличных значений. А в 2021-м ведь еще и платежи по "варрантам Яресько" стартуют... Единственное "спасение" от них - девальвация самого ВВП до отметки ниже 100 млрд долларов