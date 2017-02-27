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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2888288928902891

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 391
Не нижче 24.50
53%
208
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 391
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:30

Минфин снизил ставку доходности по ОВГЗ в долларах до 3,88%
Министерству финансов Украины впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:12

  greenozon написав:Минфин снизил ставку доходности по ОВГЗ в долларах до 3,88%
Министерству финансов Украины впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.


круто падаем: с 7.25% в апреле этого года
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:15

  zРадио написав:
  yama написав:Прдскажу. Долги отдают только трусы. А если более практично ответить то первая в мире по силе армия . Поставять две авианосные групы рядом с тем кто требует возврат долга и обявят его терористом диктатором нарушающим права людей и усе. Был кредитор и нет его.


Против кредиторов и авианосные группы не нужны - то против непредсказуемых лидеров стран, богатых ресурсами. А кредиторы и сами не заинтересованы в возврате долга, поскольку факт истребования таких сумм чреват... барабанная дробь... обесцениванием долга.

Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого? :roll:

Глобально - никакой. Китай уже 2 десятилетия "коллекционирует" американский долг за средства, получаемые от экспорта. А потому что такие огромные деньги просто некуда больше вкладывать! Ну и смысл этой торговой войны?..
смысл войны в том что китай возомнил себя сильной страной и сша просто решили указать китаю его место.
Востаннє редагувалось yama в Сер 04 гру, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:45

  zРадио написав:Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого?

Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.

як їх повернути, якщо різниця з-п в Чіні і Штатах від 8 до 20 разів???
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greenozon
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