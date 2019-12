Додано: Сер 04 гру, 2019 20:12

greenozon написав: Минфин снизил ставку доходности по ОВГЗ в долларах до 3,88%

Министерству финансов Украины впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%. Минфин снизил ставку доходности по ОВГЗ в долларах до 3,88%Министерству финансов Украины впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.



круто падаем: с 7.25% в апреле этого года круто падаем: с 7.25% в апреле этого года

"The quieter you become, the more you are able to hear"