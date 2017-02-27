Минфин снизил ставку доходности по ОВГЗ в долларах до 3,88%
Министерству финансов Украины впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 19:30
Минфин снизил ставку доходности по ОВГЗ в долларах до 3,88%
Министерству финансов Украины впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:12
круто падаем: с 7.25% в апреле этого года
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:15
смысл войны в том что китай возомнил себя сильной страной и сша просто решили указать китаю его место.
Востаннє редагувалось yama в Сер 04 гру, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:45
Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
як їх повернути, якщо різниця з-п в Чіні і Штатах від 8 до 20 разів???
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:14
Доля зарплат в собівартості може бути різною. Не все ж швейні виробництва. Щось вже повертається (в новинах було). Або йде деінде з Китаю. Виборці Трампа задоволені...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:26
Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть 3 920 долларов в месяц.
3920/750=5,23
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:34
Какого качества рабочих мест? Зачем образованных в целом американцев отвлекать на низкоквалифицированный труд, когда они необходимы для заполнения наукоемких стартапов?
Безработица в США до торговой войны с Китаем составляла "аж" 4,1% - это меньше 10 млн человек. А в Китае на сборке товаров, идущих на экспорт в США, занято в 5-7 раз больше.
Где здесь стратегия, где здесь тактика? 4,1% - это итак кадровый голод! Из них добрая половина не работает, потому что не хочет. Довольствуется пособием, которого хватает на макдональдз, телек и интернет...
Да США, чтобы забрать работу, отданную на аутсорсинг другим странам, нужно всю Мексику к себе переманить, еще и не хватит
Что действительно необходимо было сделать - так это ударить по офшорам, в которых сверхприбыльные корпорации США прячут деньги... А забирать assembly work у Китая - это конкретный дауншифт...
PS: и не нужно про Huawei и ZTE - все видели, на что они "способны" под санкциями
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если считать после налогов, то соотношение может будет немного другое.
Додано: Сер 04 гру, 2019 22:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Китай китаю рознь, звісно якщо це Шанхай Пекін Гонконг то може й так, а якщо якісь провінції, то ..
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 04 гру, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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