Додано: Сер 04 гру, 2019 21:34

centurionus написав: zРадио написав: Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого? Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого?

Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед. Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.

Какого качества рабочих мест? Зачем образованных в целом американцев отвлекать на низкоквалифицированный труд, когда они необходимы для заполнения наукоемких стартапов?Безработица в США до торговой войны с Китаем составляла "аж" 4,1% - это меньше 10 млн человек. А в Китае на сборке товаров, идущих на экспорт в США, занято в 5-7 раз больше.Где здесь стратегия, где здесь тактика? 4,1% - это итак кадровый голод! Из них добрая половина не работает, потому что не хочет. Довольствуется пособием, которого хватает на макдональдз, телек и интернет...Да США, чтобы забрать работу, отданную на аутсорсинг другим странам, нужно всю Мексику к себе переманить, еще и не хватитЧто действительно необходимо было сделать - так это ударить по офшорам, в которых сверхприбыльные корпорации США прячут деньги... А забирать assembly work у Китая - это конкретный дауншифт...PS: и не нужно про Huawei и ZTE - все видели, на что они "способны" под санкциями