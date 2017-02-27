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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 22:14
edvardd написав: greenozon написав: centurionus написав:
Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.
як їх повернути, якщо різниця з-п в Чіні і Штатах від 8 до 20 разів???
Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть 3 920 долларов в месяц.
3920/750=5,23
Вот в этом вся причина. И никакие пошлины не помогут, только ускорят американский гиперок, тут только обесценивание доллара поможет.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 22:27
greenozon написав: edvardd написав:
Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні.
- Працювати треба, а не майданити!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 22:35
asti написав: greenozon написав: edvardd написав:
Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні.
- Працювати треба, а не майданити!
- А у нас з кожною новою владою стабільно зростає лише кількість вихідних у році...
Дебіли бл@@ь//)
Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам :
- в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея
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