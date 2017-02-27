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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2889289028912892

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 391
Не нижче 24.50
53%
208
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 391
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:14

  edvardd написав:
  greenozon написав:
  centurionus написав:Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.

як їх повернути, якщо різниця з-п в Чіні і Штатах від 8 до 20 разів???

Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть 3 920 долларов в месяц.
3920/750=5,23

Вот в этом вся причина. И никакие пошлины не помогут, только ускорят американский гиперок, тут только обесценивание доллара поможет.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:27

  greenozon написав:
  edvardd написав:Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні.
- Працювати треба, а не майданити!
- А у нас з кожною новою владою стабільно зростає лише кількість вихідних у році...
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:
  greenozon написав:
  edvardd написав:Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні.
- Працювати треба, а не майданити!
- А у нас з кожною новою владою стабільно зростає лише кількість вихідних у році...
Дебіли бл@@ь//)


Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам :
- в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея
- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько
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