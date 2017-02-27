centurionus написав:Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.
як їх повернути, якщо різниця з-п в Чіні і Штатах від 8 до 20 разів???
Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов. По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть 3 920 долларов в месяц. 3920/750=5,23
Вот в этом вся причина. И никакие пошлины не помогут, только ускорят американский гиперок, тут только обесценивание доллара поможет.
edvardd написав:Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні. - Працювати треба, а не майданити! - А у нас з кожною новою владою стабільно зростає лише кількість вихідних у році... Дебіли бл@@ь//)
Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам : - в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея - в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
edvardd написав:Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні. - Працювати треба, а не майданити! - А у нас з кожною новою владою стабільно зростає лише кількість вихідних у році... Дебіли бл@@ь//)
Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам : - в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея - в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько[/quote]
13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років. На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
zРадио написав:Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого?
Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.
Какого качества рабочих мест? Зачем образованных в целом американцев отвлекать на низкоквалифицированный труд, когда они необходимы для заполнения наукоемких стартапов?
Безработица в США до торговой войны с Китаем составляла "аж" 4,1% - это меньше 10 млн человек. А в Китае на сборке товаров, идущих на экспорт в США, занято в 5-7 раз больше.
Внутрішня політика - на передньому плані. Інше (геполітика тощо) - попутний бонус. Робочі місця - для населення в певних штатах (які можуть забезпечити перемогу на виборах, на Каліфорнію зі стартапами республіканцям начхати, звичайно). Знизили corporate tax, впровадили мита (не тільки щодо Китаю), особисто "стимулюють" підприємців. Деякі вже повертаються (або обіцяють ). В новинах тамтешніх це все висвітлюється. Електорат цільовий наче задоволений.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
edvardd написав: 13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років. На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
И ? Какой процент населения у нас не знает как ходит конь в шахматах ? Речь идет не о достижениях одиночек, а о среднем уровне образования в стране по прошедшим в прошлом месяце международным тестам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
edvardd написав: 13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років. На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
И ? Какой процент населения у нас не знает как ходит конь в шахматах ? Речь идет не о достижениях одиночек, а о среднем уровне образования в стране по прошедшим в прошлом месяце международным тестам.
На самом деле проблема не в знании шахматных ходов, конечно. У нашего народа отсутствует культура труда! Трудиться у нас непрестижно, неинтересно и неперспективно. У нас, к сожалению, до сих пор самыми успешными людьми считаются (и являются таковыми) паразитирующие на обществе субъекты вроде силовиков, депутатов, судей и тд. А их основная и часто единственная парадигма - быстро и максимально хапнуть, отжать, вывести в оффшор, а потом и самим уехать за границу на ПМЖ. В последние годы трудовая миграция несколько изменила общий фон, но изменения пока носят косметический характер//)