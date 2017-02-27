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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2889289028912892

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 391
Не нижче 24.50
53%
208
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 391
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:14

  edvardd написав:
  greenozon написав:
  centurionus написав:Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.

як їх повернути, якщо різниця з-п в Чіні і Штатах від 8 до 20 разів???

Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть 3 920 долларов в месяц.
3920/750=5,23

Вот в этом вся причина. И никакие пошлины не помогут, только ускорят американский гиперок, тут только обесценивание доллара поможет.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:27

  greenozon написав:
  edvardd написав:Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні.
- Працювати треба, а не майданити!
- А у нас з кожною новою владою стабільно зростає лише кількість вихідних у році...
Дебіли бл@@ь//)
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:
  greenozon написав:
  edvardd написав:Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні.
- Працювати треба, а не майданити!
- А у нас з кожною новою владою стабільно зростає лише кількість вихідних у році...
Дебіли бл@@ь//)


Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам :
- в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея
- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:00

asti написав:
  greenozon написав:
  edvardd написав:Средняя зарплата в Китае в 2019 году равняется сумме 750 долларов.
а основну роботу якраз виконують на фабриках в провінціях де пашуть в 3и зміни і днюють і ночують там же.
Отож, а ми ще дивуємося чому Україна у лайні.
- Працювати треба, а не майданити!
- А у нас з кожною новою владою стабільно зростає лише кількість вихідних у році...
Дебіли бл@@ь//)


Результаты недавно прошедших международных тестов по математике, чтению, естественным наукам :
- в лидерах Китай, Япония, Сингапур, Эстония, Юж.Корея
- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько[/quote]


13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років.
На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:04

  zРадио написав:
  centurionus написав:
  zРадио написав:Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого?

Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.


Какого качества рабочих мест? Зачем образованных в целом американцев отвлекать на низкоквалифицированный труд, когда они необходимы для заполнения наукоемких стартапов?

Безработица в США до торговой войны с Китаем составляла "аж" 4,1% - это меньше 10 млн человек. А в Китае на сборке товаров, идущих на экспорт в США, занято в 5-7 раз больше.

Внутрішня політика - на передньому плані. Інше (геполітика тощо) - попутний бонус. Робочі місця - для населення в певних штатах (які можуть забезпечити перемогу на виборах, на Каліфорнію зі стартапами республіканцям начхати, звичайно). Знизили corporate tax, впровадили мита (не тільки щодо Китаю), особисто "стимулюють" підприємців. Деякі вже повертаються (або обіцяють 8) ). В новинах тамтешніх це все висвітлюється. Електорат цільовий наче задоволений.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав: 13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років.
На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.


И ?
Какой процент населения у нас не знает как ходит конь в шахматах ?
Речь идет не о достижениях одиночек, а о среднем уровне образования в стране по прошедшим в прошлом месяце международным тестам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:21

  freeze написав:
edvardd написав: 13-річна українська шахістка Анастасія Дубовик виграла чемпіонат Європи з бліцу в категорії до 14 років.
На шляху до перемоги Дубовик уникла поразок і набрала 8,5 очка з дев’яти можливих із відривом в 1,5 очка від найближчих переслідувачів.
И ?
Какой процент населения у нас не знает как ходит конь в шахматах ?
Речь идет не о достижениях одиночек, а о среднем уровне образования в стране по прошедшим в прошлом месяце международным тестам.
На самом деле проблема не в знании шахматных ходов, конечно.
У нашего народа отсутствует культура труда! Трудиться у нас непрестижно, неинтересно и неперспективно. У нас, к сожалению, до сих пор самыми успешными людьми считаются (и являются таковыми) паразитирующие на обществе субъекты вроде силовиков, депутатов, судей и тд.
А их основная и часто единственная парадигма - быстро и максимально хапнуть, отжать, вывести в оффшор, а потом и самим уехать за границу на ПМЖ. В последние годы трудовая миграция несколько изменила общий фон, но изменения пока носят косметический характер//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько

Новина мабуть із жовтої запоребрикової преси))
39місце з близько 80 країн.
Десь по середині плентаємося зі Словаччиною, Грецією, Ізраїлем, Туреччиною, Білоруссю, але точно не в кінці з Марокко.
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:36

stryzhko

Средний результат по миру:

чтение - 487 математика - 489 естественные науки - 489

Украина:
чтение - 466 математика - 453 естественные науки - 469

если уж упомянули запоребрик, то тоже ниже среднего
чтение - 479 математика - 488 естественные науки - 478

чтение - Китай - 555
математика - Китай - 591
естественный науки - Китай - 590
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:58

  stryzhko написав:
freeze написав:- в аутсайдерах часть стран Латинской Америки, Гаити, Марокко, Украина, Казахстан, Румыния, Молдова, еще несколько

Новина мабуть із жовтої запоребрикової преси))
39місце з близько 80 країн.
Десь по середині плентаємося зі Словаччиною, Грецією, Ізраїлем, Туреччиною, Білоруссю, але точно не в кінці з Марокко.


Ой, как же нам несказанно свезло, что в рейтинг включили Латинскую Америку и часть Ближнего Востока - задних пасти не придется :mrgreen:

А вот по сравнению с развитыми экономиками (OECD) - все плохо!

Зображення

https://www.oecd.org/pisa/publications/ ... CN_UKR.pdf
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