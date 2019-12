Додано: Сер 04 гру, 2019 23:04

Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед. Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.



Какого качества рабочих мест? Зачем образованных в целом американцев отвлекать на низкоквалифицированный труд, когда они необходимы для заполнения наукоемких стартапов?



Безработица в США до торговой войны с Китаем составляла "аж" 4,1% - это меньше 10 млн человек. А в Китае на сборке товаров, идущих на экспорт в США, занято в 5-7 раз больше.

Внутрішня політика - на передньому плані. Інше (геполітика тощо) - попутний бонус. Робочі місця - для населення в певних штатах (які можуть забезпечити перемогу на виборах, на Каліфорнію зі стартапами республіканцям начхати, звичайно). Знизили corporate tax, впровадили мита (не тільки щодо Китаю), особисто "стимулюють" підприємців. Деякі вже повертаються (або обіцяють ). В новинах тамтешніх це все висвітлюється. Електорат цільовий наче задоволений. Внутрішня політика - на передньому плані. Інше (геполітика тощо) - попутний бонус. Робочі місця - для населення в певних штатах (які можуть забезпечити перемогу на виборах, на Каліфорнію зі стартапами республіканцям начхати, звичайно). Знизили corporate tax, впровадили мита (не тільки щодо Китаю), особисто "стимулюють" підприємців. Деякі вже повертаються (або обіцяють). В новинах тамтешніх це все висвітлюється. Електорат цільовий наче задоволений.

