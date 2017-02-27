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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2890289128922893

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 391
Не нижче 24.50
53%
208
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
46
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
46
Всього голосів : 391
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:31

  stryzhko написав:39місце з близько 80 країн.
Десь по середині плентаємося зі Словаччиною, Грецією, Ізраїлем, Туреччиною, Білоруссю, але точно не в кінці з Марокко.
Зображення

Достаточно пообщаться или понаблюдать за общением среднестатистических школьников, что в большинстве своем делает процесс рассматривания диаграмм и рейтингов бессмысленным.
Про детей оставленных на года родителями уехавшими на заработки на пожилых родителей и даже на старших братьев и сестер порой и говорить не приходится.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze
Якщо в Марокко 359, в Китая 555, а в України 466, то ми в аутсайдерах серед країн світу? Точно диплом Rixus разом з Юзіком з 95-го кварталу отримували))
Нижче середнього - згоден, але до аутсайдерів ще мінус 100 балів, як і до лідерів.
От Zradio бачу теж в своєму жанрі. Цілком об'єктивне місце враховуючи економічну ситуацію. Ніхто ж не говорить, що ми в лідерах, плентаємося собі в серединці, але записувати в аутсайдери, то занадто по-зрадофільськи))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Исследование Ukrainian Reading Publishing Data 2018 показали статистику: 36 % взрослых сограждан не прочитали в 2018-м ни одной книги.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 01:03

  stryzhko написав:От Zradio бачу теж в своєму жанрі. Цілком об'єктивне місце враховуючи економічну ситуацію. Ніхто ж не говорить, що ми в лідерах, плентаємося собі в серединці, але записувати в аутсайдери, то занадто по-зрадофільськи))


А феерическое превосходство Китая над странами G7 - это тоже объективное отражение экономической cитуации? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 01:10

Одна из ТОПов СКМ в ФБ задала вопрос про укрепляют гривны, в комментах интересно:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2056948212


  zРадио написав:
  centurionus написав:
  zРадио написав:Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого?

Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.


Какого качества рабочих мест? Зачем образованных в целом американцев отвлекать на низкоквалифицированный труд, когда они необходимы для заполнения наукоемких стартапов?

Безработица в США до торговой войны с Китаем составляла "аж" 4,1% - это меньше 10 млн человек. А в Китае на сборке товаров, идущих на экспорт в США, занято в 5-7 раз больше.

Где здесь стратегия, где здесь тактика? 4,1% - это итак кадровый голод! Из них добрая половина не работает, потому что не хочет. Довольствуется пособием, которого хватает на макдональдз, телек и интернет...

Да США, чтобы забрать работу, отданную на аутсорсинг другим странам, нужно всю Мексику к себе переманить, еще и не хватит :mrgreen:

Что действительно необходимо было сделать - так это ударить по офшорам, в которых сверхприбыльные корпорации США прячут деньги... А забирать assembly work у Китая - это конкретный дауншифт...

PS: и не нужно про Huawei и ZTE - все видели, на что они "способны" под санкциями

Уровень офшоризации глобальных финансов за последние 5 лет снизился с 4трлн до 600млрд$.
Заслуга Трампа тут частична и хоть как его не перевариваю но есть - налоговые преференции для амер.корпораций, что привело к возврату денег из офшорных юрисдикций

2freeze
Уровень украинских школьников не аутсайдеры, а скорее медианное значение из 80 самых развитых стран

Исследование Ukrainian Reading Publishing Data 2018 показали статистику: 36 % взрослых сограждан не прочитали в 2018-м ни одной книги.


И только 5% больше одной.

Да чё уж там, сам министр экономики Милованов гордится тем, что ни одной не прочитал.

Но помните:
"Те, кто читают книги, всегда будут руководить теми, кто смотрит телевизор/Колизей/Инстаграм
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