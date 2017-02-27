stryzhko написав:39місце з близько 80 країн. Десь по середині плентаємося зі Словаччиною, Грецією, Ізраїлем, Туреччиною, Білоруссю, але точно не в кінці з Марокко.
Достаточно пообщаться или понаблюдать за общением среднестатистических школьников, что в большинстве своем делает процесс рассматривания диаграмм и рейтингов бессмысленным. Про детей оставленных на года родителями уехавшими на заработки на пожилых родителей и даже на старших братьев и сестер порой и говорить не приходится.
freeze Якщо в Марокко 359, в Китая 555, а в України 466, то ми в аутсайдерах серед країн світу? Точно диплом Rixus разом з Юзіком з 95-го кварталу отримували)) Нижче середнього - згоден, але до аутсайдерів ще мінус 100 балів, як і до лідерів. От Zradio бачу теж в своєму жанрі. Цілком об'єктивне місце враховуючи економічну ситуацію. Ніхто ж не говорить, що ми в лідерах, плентаємося собі в серединці, але записувати в аутсайдери, то занадто по-зрадофільськи))
stryzhko написав:От Zradio бачу теж в своєму жанрі. Цілком об'єктивне місце враховуючи економічну ситуацію. Ніхто ж не говорить, що ми в лідерах, плентаємося собі в серединці, але записувати в аутсайдери, то занадто по-зрадофільськи))
А феерическое превосходство Китая над странами G7 - это тоже объективное отражение экономической cитуации?
zРадио написав:Все-таки Трамп - ограниченный. Ну какая на самом деле разница, будет ли профицит торговли Китая с США балансирован торговыми пошлинами со стороны последних, или покупкой трежерей со стороны первого?
Йдеться про повернення "робочих місць" до США насамперед.
Какого качества рабочих мест? Зачем образованных в целом американцев отвлекать на низкоквалифицированный труд, когда они необходимы для заполнения наукоемких стартапов?
Безработица в США до торговой войны с Китаем составляла "аж" 4,1% - это меньше 10 млн человек. А в Китае на сборке товаров, идущих на экспорт в США, занято в 5-7 раз больше.
Где здесь стратегия, где здесь тактика? 4,1% - это итак кадровый голод! Из них добрая половина не работает, потому что не хочет. Довольствуется пособием, которого хватает на макдональдз, телек и интернет...
Да США, чтобы забрать работу, отданную на аутсорсинг другим странам, нужно всю Мексику к себе переманить, еще и не хватит
Что действительно необходимо было сделать - так это ударить по офшорам, в которых сверхприбыльные корпорации США прячут деньги... А забирать assembly work у Китая - это конкретный дауншифт...
PS: и не нужно про Huawei и ZTE - все видели, на что они "способны" под санкциями
Уровень офшоризации глобальных финансов за последние 5 лет снизился с 4трлн до 600млрд$. Заслуга Трампа тут частична и хоть как его не перевариваю но есть - налоговые преференции для амер.корпораций, что привело к возврату денег из офшорных юрисдикций
2freeze Уровень украинских школьников не аутсайдеры, а скорее медианное значение из 80 самых развитых стран
Исследование Ukrainian Reading Publishing Data 2018 показали статистику: 36 % взрослых сограждан не прочитали в 2018-м ни одной книги.
И только 5% больше одной.
Да чё уж там, сам министр экономики Милованов гордится тем, что ни одной не прочитал.