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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 гру, 2019 21:35
proftpd66 написав:
В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25
швидше 1.05
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greenozon
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:35
дарий написав: холява написав:
Уважаемый АСТИ , это не критичный возраст .
Все будет хорошо.
Холява, это я про женщин, к Вам никого отношения точно не имеет.
всё будет хорошо© ...но не у всех
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:35
Я
Вы еще в рублях не считали .
Востаннє редагувалось холява
в Суб 07 гру, 2019 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:36
дарий написав: холява написав:
Уважаемый АСТИ , это не критичный возраст .
Все будет хорошо.
Холява, это я про женщин, к Вам никого отношения точно не имеет.
всё будет хорошо© ...но не у всех
curiousobro написав:
Маме нужно купить билет на всю зиму в теплые края и, забив на валютные качели, ринутся в пучину расслабленного отдыха на лазурном побережье.
от себя рекомендую Ниццу,Мальту,Монако может потянет...
Мать-святое
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:45
proftpd66 написав:
В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25
Пики Фибоначчи говорят о том же!
Хотя, по чуйке, так и будет.
Но, то таке...
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:56
greenozon написав: proftpd66 написав:
В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25
швидше 1.05
Я купил фото голой молодой немки за 75 евро. Считает 1.05 в уме держим 1.25
Если не будет через 1-2 года, то через 3-5 года должно быть. И за 4 года получается 35-45% (за 4 года)
. Если УкрГаз даст кредит под залог для контрабаса, то вообще хорошо
Наши заробитчане все едут в Германию из Польши. Слава евро!
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 07 гру, 2019 22:06, всього редагувалось 2 разів.
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proftpd66
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:57
Это да!
Просто мама привыкла ЗАРАБАТЫВАТЬ на валютных спекуляциях, а тут такое...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:57
С вами. На Подоле.
Я уже в который раз привожу вам шикарную погоду и укрепление гривны.
Замотайте это обстоятельство на свой ус.
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Libo
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Додано: Суб 07 гру, 2019 22:00
Andrew_ написав: asti написав:
Не думал, что это может быть проблемой, но тем не менее.
А вы уже уверенны в курс "20"?
Не исключаю//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 07 гру, 2019 22:01
freeze написав:
Да тут только по вскрытым никам по данным разведки оказались два народных депутата, высокопоставленный сотрудник минэкономики и тд.
а мені от цікаво, хто приховується за ніком "Лібо"...чим він по життю займається...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
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