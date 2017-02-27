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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29402941294229432944>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 400
Не нижче 24.50
52%
209
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
49
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25

швидше 1.05
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:35

  дарий написав:
  холява написав:Уважаемый АСТИ , это не критичный возраст .
Все будет хорошо.

Холява, это я про женщин, к Вам никого отношения точно не имеет.

всё будет хорошо© ...но не у всех :D
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:35

  proftpd66 написав:
  дарий написав:Тада еще боец! :!:



даже кто-то плюсанул :mrgreen: :twisted:


Я

Вы еще в рублях не считали .
Востаннє редагувалось холява в Суб 07 гру, 2019 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:36

  дарий написав:
  холява написав:Уважаемый АСТИ , это не критичный возраст .
Все будет хорошо.

Холява, это я про женщин, к Вам никого отношения точно не имеет.

всё будет хорошо© ...но не у всех :D

  curiousobro написав:Маме нужно купить билет на всю зиму в теплые края и, забив на валютные качели, ринутся в пучину расслабленного отдыха на лазурном побережье.

от себя рекомендую Ниццу,Мальту,Монако может потянет...
Мать-святое :!: :!: :!:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25

Пики Фибоначчи говорят о том же!
Хотя, по чуйке, так и будет.
Но, то таке... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:56

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:В том случае ЕСЛИ евро будет 1.25

швидше 1.05


Я купил фото голой молодой немки за 75 евро. Считает 1.05 в уме держим 1.25 :lol:

Если не будет через 1-2 года, то через 3-5 года должно быть. И за 4 года получается 35-45% (за 4 года) . Если УкрГаз даст кредит под залог для контрабаса, то вообще хорошо :)

Наши заробитчане все едут в Германию из Польши. Слава евро!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 07 гру, 2019 22:06, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:57

  дарий написав:Тада еще боец! :!:Однако ухо держите востро, могут начаться и варианты, когда четкая вменяемость переходит в плавную деградацию царицы.... :oops: :wink:
Это да!
Просто мама привыкла ЗАРАБАТЫВАТЬ на валютных спекуляциях, а тут такое...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:57

С вами. На Подоле.
Я уже в который раз привожу вам шикарную погоду и укрепление гривны.
Замотайте это обстоятельство на свой ус.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:00

  Andrew_ написав:
  asti написав:Не думал, что это может быть проблемой, но тем не менее.
А вы уже уверенны в курс "20"?
Не исключаю//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:01

  freeze написав:Да тут только по вскрытым никам по данным разведки оказались два народных депутата, высокопоставленный сотрудник минэкономики и тд.


а мені от цікаво, хто приховується за ніком "Лібо"...чим він по життю займається... :?
Слава Україні! /читаю усіх/
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