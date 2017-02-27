Поэт. Философ. Диверсант. Финансист.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:06
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ложечник, умничка,хороший человек (самое Важное, на самом деле)!
Востаннє редагувалось дарий в Суб 07 гру, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:14
У всякому випадку, Ви яскрава особистість і розумничок...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:21
Когда после долгого отсутствия вьезжаешь в Киев со стороны Борисполя в хорошую солнечную погоду, то такое впечатление, что приехал в какой-то экономический тигр - добротные новые дома, кран на кране, все бурлит и буйно развивается ...
Но вы этого еще не осознали и не понимаете.
Вам уже пошла экономическая пруха.
Но надо больше сейчас подкидывать вам к з/п, а вам немного больше работать. Чтоб все были такими пчёлками, как Долярчик.
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Трудно возразить трудящимся из "мечты Всех Народов".
Будем рояться!
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...правильно! - Долярчик досягнув першої мрії(тільки поселився у своїй квіточці) - а далі знову почне "підкорювати вершини"!
... от тільки перепочину хоч з пів року("збавлю оберти") і знову до наполегливої праці!!!
..."мрії збуваються! "©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 08 гру, 2019 00:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поздравляю, господа.
МВФ согласился на новую программу кредитования Украины.
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці.
Джерело: пресслужба президента України Володимира Зеленського за підсумками розмови глави держави з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою
Пряма мова Георгієвої: "Я запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, серед іншого – з новою підтримкою МВФ".
"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ".
Пряма мова Зеленського: "Наша розмова була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ".
"Нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця. Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту".
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