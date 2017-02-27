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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2941294229432944>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 400
Не нижче 24.50
52%
209
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
49
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:06

  Pupsik написав:
  freeze написав:Да тут только по вскрытым никам по данным разведки оказались два народных депутата, высокопоставленный сотрудник минэкономики и тд.


а мені от цікаво, хто приховується за ніком "Лібо"...чим він по життю займається... :?


Поэт. Философ. Диверсант. Финансист. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ложечник, умничка,хороший человек (самое Важное, на самом деле)! :?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 07 гру, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:14

  Libo написав:
  Pupsik написав:
  freeze написав:Да тут только по вскрытым никам по данным разведки оказались два народных депутата, высокопоставленный сотрудник минэкономики и тд.


а мені от цікаво, хто приховується за ніком "Лібо"...чим він по життю займається... :?


Поэт. Философ. Диверсант. Финансист. 8)


У всякому випадку, Ви яскрава особистість і розумничок...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:21

  дарий написав:Ложечник, умничка,хороший человек!


Когда после долгого отсутствия вьезжаешь в Киев со стороны Борисполя в хорошую солнечную погоду, то такое впечатление, что приехал в какой-то экономический тигр - добротные новые дома, кран на кране, все бурлит и буйно развивается ...
Но вы этого еще не осознали и не понимаете. :cry:
Вам уже пошла экономическая пруха. :!:
Но надо больше сейчас подкидывать вам к з/п, а вам немного больше работать. :wink: Чтоб все были такими пчёлками, как Долярчик. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трудно возразить трудящимся из "мечты Всех Народов".
Будем рояться!
дарий
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дарий

Про другое
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Это да!
Просто мама привыкла ЗАРАБАТЫВАТЬ на валютных спекуляциях, а тут такое...

Асти, тогда точно держитесь..
Готовьтесь отдать Свой бизнес (если он у Вас, конечно, есть)! :wink: :D
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Но надо больше сейчас подкидывать вам к з/п, а вам немного больше работать. Чтоб все были такими пчёлками, как Долярчик

...правильно! - Долярчик досягнув першої мрії(тільки поселився у своїй квіточці) - а далі знову почне "підкорювати вершини"!
... от тільки перепочину хоч з пів року("збавлю оберти") і знову до наполегливої праці!!!

..."мрії збуваються! "©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Долярчик досягнув першої мрії


Интрига...
Какая же следующая?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поздравляю, господа.
МВФ согласился на новую программу кредитования Украины.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/7/7234184/
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці.

Джерело: пресслужба президента України Володимира Зеленського за підсумками розмови глави держави з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою

Пряма мова Георгієвої: "Я запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, серед іншого – з новою підтримкою МВФ".

"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ".

Пряма мова Зеленського: "Наша розмова була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ".

"Нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця. Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту".
antey1969
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