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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2941294229432944

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 400
Не нижче 24.50
52%
209
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
49
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:45

antey1969

Миссия уехала без результата, но по телефону доводились ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46105 ... -tablytsya

Українці в листопаді продовжили скуповування валюти
З початку року громадяни купили валюти на 4,7 млн доларів більше, ніж продали.

Как там у Станиславского:"не верю".

Вроде как бы и мелочь, однако несмотря на весь позитив -
население не очень сильно верит в светлое будущее.

Как не верят и торгаши - оптовики и розничники, не спешат выравнивать цены по итогам минус 3-4 гривны на долларе.

Как не верят и подопечные НБУ - банки ,депо немного хоть и опустили в процентах,но Аваль названивает, предлагает ФОПовцам кредит до 500 тыс.грн. под 35% годовых плюс там накрутки всякие еще, ипотека опять же под 24% где-то как была,так и осталась.

Как не верят и гастеры, тренда на возвращение нет, скорее наоброт, люди сейчас не в сентябре-октябре возвращаются на праздники, и даже не в ноябре, и даже не в начале декабря, нет -аж ближе к 20-м числам декабря, на польские праздники. Такого годами не было, чтобы буквально с поездов-бусиков едва ли не к новогоднему столу.

Не все так просто,хотя есть факторы позитива и негатива конечно,
но нет фундаменталки,
нет ощущения неотвратимости ,
и правильности,
т.е. нет ощущения,что европейский вектор.

По рынку земли zРадио раскладку дал верную, ну уменьшат в одни руки, ну вместо 213 дадут по 100, но не планируют ограничить по 5, к примеру, или по 10 в одни руки.

А значит, здравствуй, еще одна монополия, ну не де-юре,но де-факто.

Опять же подчеркну, нельзя не видеть и некоего позитива, кое-что стало два плюс два равно четыре, а не пять, но есть ощущение что отсутствует стратегическое мышление, делают только какую-то примитивную элементарщину,то что на поверхности лежит,

ну и чудят немало - и ФОПы,и освобождение от взносов в инфраструктуру нас.пункта застройщиков,и решалы,и розовые обещания,и заигрывания с "Бениамином", и игнор мины варрантов, и недостаточная оценка рисков по пресловутым бумагам,

и просто непонимание гнилости монопольно-клановой системы,
которая даже под тонами косметики - лица не поменяет, и много чего еще.

МВФ- это подпорка естественно,только вот хватит ли ее если сойдется сразу несколько форс-мажорных факторов.

Ну и несмотря на МВФ, врода дали отмашку на сворачивание ревальвационного стола ( Набсовет, и "контрольная закупка" 200 млн. - для начала).

Хотя факторов много,кроме бумаг это и Норманд, и транзит, и макроэкономические индикаторы неоднозначную динамику показывают.В любом случае-да ,много чего будет ясно уже по результатам следующей недели - "куда пойти,куда податься...."
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 01:30

  asti написав:Стоит брать четырехлетки под 13% годовых, кто что думает??

Можно глупый вопрос ? А чем вас депозиты на год под 14% чистыми не устраивают или 18,5% грязными в трм же например монобанке?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 01:43

  antey1969 написав:Поздравляю, господа.
МВФ согласился на новую программу кредитования Украины.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/7/7234184/
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці.

Джерело: пресслужба президента України Володимира Зеленського за підсумками розмови глави держави з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою

Пряма мова Георгієвої: "Я запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, серед іншого – з новою підтримкою МВФ".

"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ".

Пряма мова Зеленського: "Наша розмова була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ".

"Нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця. Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту".


Похоже на вброс.
jerua
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