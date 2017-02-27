Додано: Нед 08 гру, 2019 00:51

Українці в листопаді продовжили скуповування валютиЗ початку року громадяни купили валюти на 4,7 млн доларів більше, ніж продали.Как там у Станиславского:"не верю".Вроде как бы и мелочь, однако несмотря на весь позитив -население не очень сильно верит в светлое будущее.Как не верят и торгаши - оптовики и розничники, не спешат выравнивать цены по итогам минус 3-4 гривны на долларе.Как не верят и подопечные НБУ - банки ,депо немного хоть и опустили в процентах,но Аваль названивает, предлагает ФОПовцам кредит до 500 тыс.грн. под 35% годовых плюс там накрутки всякие еще, ипотека опять же под 24% где-то как была,так и осталась.Как не верят и гастеры, тренда на возвращение нет, скорее наоброт, люди сейчас не в сентябре-октябре возвращаются на праздники, и даже не в ноябре, и даже не в начале декабря, нет -аж ближе к 20-м числам декабря, на польские праздники. Такого годами не было, чтобы буквально с поездов-бусиков едва ли не к новогоднему столу.Не все так просто,хотя есть факторы позитива и негатива конечно,но нет фундаменталки,нет ощущения неотвратимости ,и правильности,т.е. нет ощущения,что европейский вектор.По рынку земли zРадио раскладку дал верную, ну уменьшат в одни руки, ну вместо 213 дадут по 100, но не планируют ограничить по 5, к примеру, или по 10 в одни руки.А значит, здравствуй, еще одна монополия, ну не де-юре,но де-факто.Опять же подчеркну, нельзя не видеть и некоего позитива, кое-что стало два плюс два равно четыре, а не пять, но есть ощущение что отсутствует стратегическое мышление, делают только какую-то примитивную элементарщину,то что на поверхности лежит,ну и чудят немало - и ФОПы,и освобождение от взносов в инфраструктуру нас.пункта застройщиков,и решалы,и розовые обещания,и заигрывания с "Бениамином", и игнор мины варрантов, и недостаточная оценка рисков по пресловутым бумагам,и просто непонимание гнилости монопольно-клановой системы,которая даже под тонами косметики - лица не поменяет, и много чего еще.МВФ- это подпорка естественно,только вот хватит ли ее если сойдется сразу несколько форс-мажорных факторов.Ну и несмотря на МВФ, врода дали отмашку на сворачивание ревальвационного стола ( Набсовет, и "контрольная закупка" 200 млн. - для начала).Хотя факторов много,кроме бумаг это и Норманд, и транзит, и макроэкономические индикаторы неоднозначную динамику показывают.В любом случае-да ,много чего будет ясно уже по результатам следующей недели - "куда пойти,куда податься...."