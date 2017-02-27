antey1969
Миссия уехала без результата, но по телефону доводились ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 гру, 2019 00:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46105 ... -tablytsya
Українці в листопаді продовжили скуповування валюти
З початку року громадяни купили валюти на 4,7 млн доларів більше, ніж продали.
Как там у Станиславского:"не верю".
Вроде как бы и мелочь, однако несмотря на весь позитив -
население не очень сильно верит в светлое будущее.
Как не верят и торгаши - оптовики и розничники, не спешат выравнивать цены по итогам минус 3-4 гривны на долларе.
Как не верят и подопечные НБУ - банки ,депо немного хоть и опустили в процентах,но Аваль названивает, предлагает ФОПовцам кредит до 500 тыс.грн. под 35% годовых плюс там накрутки всякие еще, ипотека опять же под 24% где-то как была,так и осталась.
Как не верят и гастеры, тренда на возвращение нет, скорее наоброт, люди сейчас не в сентябре-октябре возвращаются на праздники, и даже не в ноябре, и даже не в начале декабря, нет -аж ближе к 20-м числам декабря, на польские праздники. Такого годами не было, чтобы буквально с поездов-бусиков едва ли не к новогоднему столу.
Не все так просто,хотя есть факторы позитива и негатива конечно,
но нет фундаменталки,
нет ощущения неотвратимости ,
и правильности,
т.е. нет ощущения,что европейский вектор.
По рынку земли zРадио раскладку дал верную, ну уменьшат в одни руки, ну вместо 213 дадут по 100, но не планируют ограничить по 5, к примеру, или по 10 в одни руки.
А значит, здравствуй, еще одна монополия, ну не де-юре,но де-факто.
Опять же подчеркну, нельзя не видеть и некоего позитива, кое-что стало два плюс два равно четыре, а не пять, но есть ощущение что отсутствует стратегическое мышление, делают только какую-то примитивную элементарщину,то что на поверхности лежит,
ну и чудят немало - и ФОПы,и освобождение от взносов в инфраструктуру нас.пункта застройщиков,и решалы,и розовые обещания,и заигрывания с "Бениамином", и игнор мины варрантов, и недостаточная оценка рисков по пресловутым бумагам,
и просто непонимание гнилости монопольно-клановой системы,
которая даже под тонами косметики - лица не поменяет, и много чего еще.
МВФ- это подпорка естественно,только вот хватит ли ее если сойдется сразу несколько форс-мажорных факторов.
Ну и несмотря на МВФ, врода дали отмашку на сворачивание ревальвационного стола ( Набсовет, и "контрольная закупка" 200 млн. - для начала).
Хотя факторов много,кроме бумаг это и Норманд, и транзит, и макроэкономические индикаторы неоднозначную динамику показывают.В любом случае-да ,много чего будет ясно уже по результатам следующей недели - "куда пойти,куда податься...."
Додано: Нед 08 гру, 2019 01:30
Можно глупый вопрос ? А чем вас депозиты на год под 14% чистыми не устраивают или 18,5% грязными в трм же например монобанке?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 08 гру, 2019 01:43
Похоже на вброс.
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