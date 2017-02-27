orest написав:

flyman написав: orest написав: Мабуть, таки Берлін виступить за фіналізацію питання України…

Чекати не довго залишилося, день-два… Мабуть, таки Берлін виступить за фіналізацію питання України…Чекати не довго залишилося, день-два…

виходячи з того, що там від"ємні ставки уже і стагнація, з ростом ВВП менше 1%:

- урегулювання конфлікту означатиме зняття санкцій до РФ і є надія на економічне пожвавлення економіки в ЄС, яка "страдає від санкцій", так що ЄС за врегулювання, як і РФ

- Україні на руку від"ємні ставки в ФРН, так як при політиці кількісного пом"якшення зовнішні запозичення стають дешевшими



на мою думку, навіть якщо нічого там не вирішится, Україні це буде вигідніше, чим "капітуляція" на умовах РФ.



Також на руках у нас такий козир, як ГТС і їм тре користатися, поки іде масть. виходячи з того, що там від"ємні ставки уже і стагнація, з ростом ВВП менше 1%:- урегулювання конфлікту означатиме зняття санкцій до РФ і є надія на економічне пожвавлення економіки в ЄС, яка "страдає від санкцій", так що ЄС за врегулювання, як і РФ- Україні на руку від"ємні ставки в ФРН, так як при політиці кількісного пом"якшення зовнішні запозичення стають дешевшимина мою думку, навіть якщо нічого там не вирішится, Україні це буде вигідніше, чим "капітуляція" на умовах РФ.Також на руках у нас такий козир, як ГТС і їм тре користатися, поки іде масть.

На фоні поточної економічної ситуації там назріває серйозна політична криза. Партія Меркель слабне, наступниця фрау, скоріше всього, не зможе втримати коаліцію. Це грозить черговим обвалом євро, що ще більше вдарить по економіці Німеччини (враховуючи специфіку їх експорту-імпорту, яку я якось детально висвітлював в ЛОБа). Також, США ідуть до певної згоди з Китаєм, адже в разі подальшого загострення Ктай може зосередитися на власних сланцях і зблизитися з кремлем. А пауза чи послаблення в торговому протистоянні двох перших економік ще обвалить євро, яке трималося і росло як валюта-безпечна гавань...А вирішення ситуації в Україні може потужно штовхнути євро і економіку ЄС.Знову ж, США потрібне міцне євро а не паритет, та й спокій в регіоні їм не завадить перед виборами, щоб не розпорошуватися (досвід показав, що стосунки з нашими несуть страшну небезпеку і втрату репутації політикам в США. І не важливо хто і з ким та в чому контактує, наші зіпсують все через жадібність і тупість).Та й знову ж питання чи Німеччина буде забезпечувати Європу російським газом через нашу ГТС (чи і нашу також), чи Польща і Іспанія-Португалія буде робити те саме але вже штатівським і катарським газомП.С. І ще, думаю ніхто не вважає Нафтогаз настільки дурним, щоб щойно взяту валюту за євробонди, злити на початку листопада по 24,5-24,3 з перспективою не відкупитися дешевше і втратити? Підозрюю, вони продавали, знаючи що відкуплять з виграшем, включаючи і 7,5% обслуговування...