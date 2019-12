Додано: Нед 08 гру, 2019 13:43

Долярчик написав: ... зрозуміло.....

- одні сміхуйочки....



- так, це справді важке завдання, але може хоч ОДИН форумчанин до вечора тут напише 1-2 СЕРЙОЗНИХ своїх мрії?!

я це в школі вивчив на пам"ять, хоча і не вимагалося.

я це в школі вивчив на пам"ять, хоча і не вимагалося.

"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и. мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее."

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

