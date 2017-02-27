- так, це справді важке завдання, але може хоч ОДИН форумчанин до вечора тут напише 1-2 СЕРЙОЗНИХ своїх мрії?! - які цілі/завдання поставили перед собою у цьому житті?
я це в школі вивчив на пам"ять, хоча і не вимагалося. "Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и. мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее."
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Zebra написав:Власть не понимает всей опасности продажи земли. Иностранцы завезут химикаты и выжмут из земли все что можно, пострадает экология, местные жители. Особенно славятся этим китайские агро-"инвесторы". Фактически разорвать договор купли-продажи будет малореально. А сейчас могут просто не продлить договор аренды с пайщиками, если их землю будут так варварски экcплуатировать.
zРадио написав: Спасибо за пример. Он навел меня на мысль, что потребность в сельском населении в случае концентрации земли в руках крупного капитала я еще и завысил, а не занизил, как пытался в свойственной ему хамской манере "аргументировать" budivelnik.
Будівельник теж правий. Будь яке робоче місце із виробництва чи вирощування будь чого, створює як мінімум! 2 суміжних робочих місця. Починаючи від пошиття робочого одягу і закінчуючи банками які видають кредити. Інша справа, що вирощування зерна - це яки видобування руди. У Кернела та МХП це тільки початковий ланцюжок вертикально інтегрованого виробництва олії та курятини відповідно. Але їхні земельні фонди настільки великі, що надлишок зерна просто продається за валюту. До речі в цьому контексті дуже багато малих ФГ якраз не заморочуються переробкою і працюють виключно на мін. доданій вартості, тобто вирощують та продають зерно і все. Я веду до того, що питання землі дуже СКЛАДНЕ, але при тому ринок землі КОНЧЕ необхідний! Просто не потрібно гнати "поперед батька в пекло". Взяли курс на відкритий ринок - чудово. Тепер давайте детально розберемо що і як і аж тоді приймемо рішення. А не ми подумали і "ЗЕ" вирішив, що давайте зробимо все швидко.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
orest написав:Мабуть, таки Берлін виступить за фіналізацію питання України… Чекати не довго залишилося, день-два…
виходячи з того, що там від"ємні ставки уже і стагнація, з ростом ВВП менше 1%: - урегулювання конфлікту означатиме зняття санкцій до РФ і є надія на економічне пожвавлення економіки в ЄС, яка "страдає від санкцій", так що ЄС за врегулювання, як і РФ - Україні на руку від"ємні ставки в ФРН, так як при політиці кількісного пом"якшення зовнішні запозичення стають дешевшими
на мою думку, навіть якщо нічого там не вирішится, Україні це буде вигідніше, чим "капітуляція" на умовах РФ.
Також на руках у нас такий козир, як ГТС і їм тре користатися, поки іде масть.
На фоні поточної економічної ситуації там назріває серйозна політична криза. Партія Меркель слабне, наступниця фрау, скоріше всього, не зможе втримати коаліцію. Це грозить черговим обвалом євро, що ще більше вдарить по економіці Німеччини (враховуючи специфіку їх експорту-імпорту, яку я якось детально висвітлював в ЛОБа). Також, США ідуть до певної згоди з Китаєм, адже в разі подальшого загострення Ктай може зосередитися на власних сланцях і зблизитися з кремлем. А пауза чи послаблення в торговому протистоянні двох перших економік ще обвалить євро, яке трималося і росло як валюта-безпечна гавань... А вирішення ситуації в Україні може потужно штовхнути євро і економіку ЄС. Знову ж, США потрібне міцне євро а не паритет, та й спокій в регіоні їм не завадить перед виборами, щоб не розпорошуватися (досвід показав, що стосунки з нашими несуть страшну небезпеку і втрату репутації політикам в США. І не важливо хто і з ким та в чому контактує, наші зіпсують все через жадібність і тупість). Та й знову ж питання чи Німеччина буде забезпечувати Європу російським газом через нашу ГТС (чи і нашу також), чи Польща і Іспанія-Португалія буде робити те саме але вже штатівським і катарським газом П.С. І ще, думаю ніхто не вважає Нафтогаз настільки дурним, щоб щойно взяту валюту за євробонди, злити на початку листопада по 24,5-24,3 з перспективою не відкупитися дешевше і втратити? Підозрюю, вони продавали, знаючи що відкуплять з виграшем, включаючи і 7,5% обслуговування...
Падіння євро не є проблема для ФРН і ЄС в цілому, навіть в цьому більше позитив. Це в нас трагедія для тих, що купляли долар ПА27 а євро ПА29. Тобто там фокус більше на ріст ВВП, інфляцію і на рівень зайнятості, чим на курс євро.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
orest написав:. Чи будуть акції непокори після зустрічі у понеділок? Наврядче. Немає протестних настроїв. Важливо розуміти, що пуйлу і крем ляді таки не солодко і вони дуже хочуть вийти з лугандону, зберігши морду ліца. Їм дадуть таку можливість і справа ще в тому, що Білорусь стала не козирем президента РФ, а швидше навпаки. Звичайно, є шанс, що кгбісту кров очі залиє, але і в Німеччині назріває криза, яка буде вимагати серйозних ресурсів. Мабуть, таки Берлін виступить за фіналізацію питання України… Чекати не довго залишилося, день-два…
рф не забрала три армії з кордонів України ! Рф не відмінила навчання захід 2020. Після схожих навчань був наступ на Грузію. Нато не відмінили наймаштабніші з часів холодної війн навчання у польщі на противагу російським. Польща покращила мобілізаціні ресурси і збільшила їх кількість у два рази, назвали їх місцевою самообороною , але по факту в два рази збільшили кількість людей що можуть за день стати до зброї. І тільки дивні Українці пишуть таке як ви. Довгострокова мета путіна ссср 2, відповідно про яке вийти Не втративши лиця йдеться ? Вийти не втративши обличчя це тільки один сценарій Україна у складі РФ , здача України це втрата обличчя. Згадайте пакт молотова рібентропа про не напад, що було далі нагадувати? Якщо підпишуть мир у будь-якій формі це тільки приспати нас і вдартити зненацька , очікуйте колонни з таками під києвом через рік два максимум. Це не мій сцеарій я переказав чужий і дещо доповнив. Короткотривала мета тактична росії це недопущення економічного зростання і благополуччя України, довготривала пове знищення суверенітету і обєднання з рф. Тому про яке примирення йдеться? Яку мету рф переслідує в Укаїні ваш варіант ? Які цілі ставились ? Вони досягнуті? Ваші варіанти панове . Хочете переностье в політику . Ідеологія імперіалізм довготривала мета понад усе і чхати рф на свою економіку , нехай населеня живе в мазанках і топить дровами , але зате великі ідеї імперіалізму мають жити
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zРадио написав:потребность в сельском населении в случае концентрации земли в руках крупного капитала я еще и завысил, а не занизил, как пытался в свойственной ему хамской манере "аргументировать" budivelnik.
Якщо брехню-назвати брехнею і це на думку зрадіо - хамство....Я не здивований-типова ольгінська провокація... Нагадаю ще раз Зрадіо вирахував що в сільському господарстві потреба в робочих руках-1,7 млн , + ще 2 млн пенсіонери+діти- і в нього вийшло 9 млн зайвих(з сьогоднішніх 13 млн мешканців сіл..) Я зауважив що а - в селі крім тракторстів і доярок-потрібні ще й міліціонери+продавці+вчителі+лікарі+водії маршруток+перукарі+працівники кафешок+працівники переробних галузей... море інших професій б - по Україні в середньому кількість працюючих=кількості пенсіонерів. а так як працюючих в сільському господарстві-1,7 млн ,обслуговуючих працівників с/г-3,4 млн- то на виході отримаємо 5,1 млн працюючих+5,1 млн пенсіонерів+діти=13 млн.
То де тут хамство?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Долярчик написав:flyman 1) - діти/сім'я! - досягнуто! 2) - своя квартира! - досягнуто! 3) - квартира під здачу(наразі, корегую/відтерміновую цю мету) 4) - в 50р. вийти на "свою пенсію"!-працювати лише частково і то у своє задоволення(як писали тут вище)
не пригадую, на якомусь англійському ресурсі читав про "зміст життя", так от там "помогати іншим людям", це так як би продовження теми "боротьби за звільнення людства" (від хвороб, бідності, рабства і т.д. )
freeze написав:Кто в курсе, что там опять за сложности и нововведения, а то люди пишут:
Длина очереди на таможенный пост Ягодин - более 20 км сейчас. Более 1000 фур. С Польской стороны (Дарахоуск) вообще катастрофа, несколько тысяч машин, легковых и грузовых. Украина пропускает по чайной ложке вторые сутки.
от тобі ще один чинник, чому курс іде ко дну
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/