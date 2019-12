Додано: Нед 08 гру, 2019 14:10

prodigy написав: freeze написав: Realist написав: Земельна реформа ОДНОЗНАЧНО необхідна. Земельна реформа ОДНОЗНАЧНО необхідна.



Я вот удивляюсь всему этому кипишу насчет земли, видимо поставлена задача турбопринтеру выполнить приказ какой-то.



Есть даже такая наука конфликтология, там давно расписано как решать такие взрывоопасные ситуации, надо поделить на этапы и растянуть во времени, чтобы стёрся эффект неожиданности и разбилось протестное движение на группки.

Первый этап начинается вообще с очень малого - продажа самого-самого минимума только гражданам Украины, этап длится год, смотрят все как проходит, нет ли накладок, как работает реестр, подправляют недостатки законодательно. На втором этапе вопрос продажи чуть расширяется, и так 5-7 этапов вплоть до максимальной либерализации всего и вся под контролем и при взаимном непротивлении всех сторон.







конфліктологія це не наука.



і так ясно, щоб живу жабу зварити більше шансів на слабкому вогні чим кидати в кип"яток конфліктологія це не наука.і так ясно, щоб живу жабу зварити більше шансів на слабкому вогні чим кидати в кип"яток

