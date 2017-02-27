Я вот удивляюсь всему этому кипишу насчет земли, видимо поставлена задача турбопринтеру выполнить приказ какой-то.
Есть даже такая наука конфликтология, там давно расписано как решать такие взрывоопасные ситуации, надо поделить на этапы и растянуть во времени, чтобы стёрся эффект неожиданности и разбилось протестное движение на группки. Первый этап начинается вообще с очень малого - продажа самого-самого минимума только гражданам Украины, этап длится год, смотрят все как проходит, нет ли накладок, как работает реестр, подправляют недостатки законодательно. На втором этапе вопрос продажи чуть расширяется, и так 5-7 этапов вплоть до максимальной либерализации всего и вся под контролем и при взаимном непротивлении всех сторон.
Цифра продать сразу по 200 тысяч на нос и немедленно это сделать в мутной воде - тут опытные люди сразу чувствует легкий аромат аферы.
согласен, продавать на по чуть-чуть...чтобы не сбивать цену
конфліктологія це не наука.
і так ясно, щоб живу жабу зварити більше шансів на слабкому вогні чим кидати в кип"яток
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Мизантрóп написав:холява по "одёжке" только встречают.Я ещё хуже.Всем пока,жду батю в гости за стол,Катька приготовила похмельную уху .Пережили белых,пережили красных,пережили оранжевых,пережили синих,пережили коричневых,переживём и зеленых.Всем масти,фарту и азарту!
Батя _ СВЯТОЕ , не подведи . Отчет о поведении должен БЫТЬ .
Realist написав:Будівельник теж правий. Будь яке робоче місце із виробництва чи вирощування будь чого, створює як мінімум! 2 суміжних робочих місця. Починаючи від пошиття робочого одягу і закінчуючи банками які видають кредити. Інша справа, що вирощування зерна - це яки видобування руди. У Кернела та МХП це тільки початковий ланцюжок вертикально інтегрованого виробництва олії та курятини відповідно. Але їхні земельні фонди настільки великі, що надлишок зерна просто продається за валюту. До речі в цьому контексті дуже багато малих ФГ якраз не заморочуються переробкою і працюють виключно на мін. доданій вартості, тобто вирощують та продають зерно і все.
Я не говорил о мультипликации, я говорил исключительно о сельском населении. Можно натянуть сову на глобус, и включить в эффект от с/х деятельности, например, производство хлеба и других конечных продуктов питания на внутренний рынок. Но если задуматься, то какая-нибудь Сауровская Аравия, не выращивающая зерна, а закупающая его, тоже производит для себя хлеб. Это не мультипликатия, это работа с повсеместно доступным сырьем.
Вот если бы мы производили печенье и макароны на полмира на выращенной пшенице, вот это да. Но мы даже муку в промышленных машстабах не экспортируем! А зерно - экспортируем...
Я согласен с вами - закон нужен. Но явно не к спеху, как пытаются это протянуть гончаруки-мыловановы. Приватизацию 90-х тоже провели без должного контроля со стороны государства. Результат - запредельная монополизация всех отраслей и прибыли в офшорах...
У 2020 році зростання реальних доходів громадян значно скоротиться.
Про це повідомив економіст Олексій Кущ. «Дані Держстату не можна назвати об’єктивними. Якщо подивитися, як вони розраховують середній показник середньої заробітної плати, то ми побачимо, що відбувається штучне завищення показника середньої заробітної плати. Що стосується зростання реальних доходів населення, то Держстат оперує тільки офіційними даними. Реальна тенденція не збігається з тим, що показує статистика. Ми не бачимо значного зростання реальних доходів. У 2020 році зростання реальних доходів громадян значно скоротиться. «Якщо зарплати і будуть зростати, то максимум на 5%. Якщо в 2020 році буде економічна криза, то навіть буде падіння середніх зарплат."
Сколько людей - столько мнений.
Но то, что всем будет нелегко - это стопроцентно. Золотой период для населения, для малого и среднего бизнеса образца 2005-первой половины 2008-го - нам не светит.
И поскольку мы не на территории Словакии, и не на территории Польши пребываем ( которые в историческом разрезе совсем не так давно были на экономических уровнях гораздо ниже нашего), то я лично как то пренебрег тем,что: -Норманд, и напряженность вроде бы спала -транзит какой-то скорее всего будет -внутренние и внешние спекулянты по уши запакованы в бумаги и клацают зубами хотят еще -ЗВР очень даже на приличном уровне как для Украины -и еще целым возом и маленькой тележкой всяких пряников.
И хотя я на этой ветке в феврале 2019-го четко и неоднажды написал, что точки невозврата к уровням 22-23, и даже к 19-20 - еще не пройдены ,и такие шансы еще есть.
Пересилил сам себя и сегодня на ЧР купил очередную порцию, нещадно свалившегося на 7-8 (!)пунктов, с уровня 33-34 до уровня 26 - евро. Конкретно взял 2 штуки по 26-25. Прием был 26-20, работают на мипнимальной марже, так как народ напуган и не берет валюту особо, а принос есть,люди к праздникам совсем по чуть-чуть, но все-таки готовятся. И буду еще брать по любым курсам, не расчитывая на молочные реки и кисельные берега. От добра добра не ищут. При курсе 26-25 - отдых за границей - становится просто смешно дешевым ( учитывая цена-качество) и не сравним с Одессой, где одновременно дорого,примитивно и грязновато При таком курсе - от ж\д вокзала до курорта,билет на современный новенький полупустой автобус - марку точно не помню, но вроде Мерседес, нам обошелся -13 гривен за 12 км. в Болгарии, не было смысла даже брать такси, доехали от поезда до курорта за полчасика в комфорте и почти бесплатно. Далеко ли можно уехать на суперсовременном автобусе в Украине за 13 гривен ? Наверное - не очень.
Ну и все остальное было - соответственно, сказка наяву, дешево,комфортно и класно, все кругом такие доброжелательные, улыбаются,что также немаловажно. Одним словом,море позитива ( пляжи полупустые, море теплейшее) и заряд на весь год.На двоих все про все за 12 дней,четыре звезды, де-факто "олка" с вином и пивком, 800 евро отель за 12 дней -это на двоих (!). Думаю,это халява, если сравнить.
Не хочу никого агитировать, но для себя решил - на данном этапе наша экономика не заслуживает курса 26 гривен за 1 евро, тем более надеюсь на отстрел евровалюты в 2020-м ,в случае если Норманд несколько застабилизирует ситуацию.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 08 гру, 2019 14:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Падіння євро не є проблема для ФРН і ЄС в цілому, навіть в цьому більше позитив. Це в нас трагедія для тих, що купляли долар ПА27 а євро ПА29. Тобто там фокус більше на ріст ВВП, інфляцію і на рівень зайнятості, чим на курс євро.
Для економіки рейху падіння євро це таки проблема, для південної бідної периферії дешеве євро життєво необхідне. Ось думки з приводу viewtopic.php?p=4275368#p4275368 Берліну потрібно знайти баланс, але більш важливо зберегти ЄС (зараз ні в кого, крім них немає такої кількості колоній, наявність яких нікого не злить і нові просяться добровільно). А політична криза в локомотиві може пришвидшити розвал ешелону. П.С. Хтось тут налякався сьогоднішніх подій в середмісті Києва. Як на мене, це нагла спроба примазатися... А раптом щось, трохи реанімувати рейтингу і підібрати розчарованих, які відвалюються, як сухе болото, від зеленого бегемота
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
flyman написав:Падіння євро не є проблема для ФРН і ЄС в цілому, навіть в цьому більше позитив. Це в нас трагедія для тих, що купляли долар ПА27 а євро ПА29. Тобто там фокус більше на ріст ВВП, інфляцію і на рівень зайнятості, чим на курс євро.
Для економіки рейху падіння євро це таки проблема, для південної бідної периферії дешеве євро життєво необхідне. Ось думки з приводу viewtopic.php?p=4275368#p4275368 Берліну потрібно знайти баланс, але більш важливо зберегти ЄС (зараз ні в кого, крім них немає такої кількості колоній, наявність яких нікого не злить і нові просяться добровільно). А політична криза в локомотиві може пришвидшити розвал ешелону. П.С. Хтось тут налякався сьогоднішніх подій в середмісті Києва. Як на мене, це нагла спроба примазатися... А раптом щось, трохи реанімувати рейтингу і підібрати розчарованих, які відвалюються, як сухе болото, від зеленого бегемота
якщо би хотіли дорогого євро, то ЄЦБ би не проводив політику кількістного пом"якшення і ставки би не йшли в мінус.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 гру, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
budivelnik написав:Зрадіо вирахував що в сільському господарстві потреба в робочих руках-1,7 млн , + ще 2 млн пенсіонери+діти- і в нього вийшло 9 млн зайвих(з сьогоднішніх 13 млн мешканців сіл..)
Неправда. Я высчитал потребность в сельском работающем населении 1,75 * 150% = 2,63 млн. Какой смысл повторять пост - ты что читать разучился?
budivelnik написав:Я зауважив що а - в селі крім тракторстів і доярок-потрібні ще й міліціонери+продавці+вчителі+лікарі+водії маршруток+перукарі+працівники кафешок+працівники переробних галузей... море інших професій
И это я все учел, добавив в конечный итог 1,37 млн неработающих и работающих не в сфере c/х.
budivelnik написав:б - по Україні в середньому кількість працюючих=кількості пенсіонерів. а так як працюючих в сільському господарстві-1,7 млн ,обслуговуючих працівників с/г-3,4 млн- то на виході отримаємо 5,1 млн працюючих+5,1 млн пенсіонерів+діти=13 млн.
Нет! В Украине на 1 работающего 0,75 пенсионера, а в селе итого меньше из-за разных возрастов продуктивности. Далее, работники с/х и есть в большинстве своем обслуживающий персонал. Или ты всерьез считаешь, что на каждого тракториста, на каждую доярку, приходится по одному фельдшеру и одному учителю школы?
Да там пропорция хоть бы 5:1 была - 5 с/х на 1 не-с/х!
budivelnik написав:То де тут хамство?
Не прикидывайся шлангом - ты сам знаешь, где было хамство. И в прошлом комментарии, и в этом!
Три брехні від зрадіо-кожна з яких збільшує похибку... 1 Сфера обслуговування як правило в 2-3 рази більша ніж виробнича сфера(тобто якщо у виробництві-1,7 млн - то обслуговують цих 1,7 млн - приблизно 3,4 млн) 2 Кількість працюючих до кількості пенсіонерів становить приблизно 0,9-0,95, а не 0,75 як бреше ольгінець І Третє 1,7 млн працюючих+3,4 млн обслуговуючих + (0,9*працюючих) пенсіонери + діти = приблизно 13 млн осіб
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Три брехні від зрадіо-кожна з яких збільшує похибку... 1 Сфера обслуговування як правило в 2-3 рази більша ніж виробнича сфера(тобто якщо у виробництві-1,7 млн - то обслуговують цих 1,7 млн - приблизно 3,4 млн) 2 Кількість працюючих до кількості пенсіонерів становить приблизно 0,9-0,95, а не 0,75 як бреше ольгінець І Третє 1,7 млн працюючих+3,4 млн обслуговуючих + (0,9*працюючих) пенсіонери + діти = приблизно 13 млн осіб
1. Ну так назови этих двоих-троих на одну доярку, гений! В целом по высокоразвитой экономике, может и так, потому что строительство, машиностроение, наукоемкие отрасли создают мультипликацию в 5-15 раз. А в селе где это все???