Додано: Нед 08 гру, 2019 14:15

У 2020 році зростання реальних доходів громадян значно скоротиться.Про це повідомив економіст Олексій Кущ.«Дані Держстату не можна назвати об’єктивними. Якщо подивитися, як вони розраховують середній показник середньої заробітної плати, то ми побачимо, що відбувається штучне завищення показника середньої заробітної плати. Що стосується зростання реальних доходів населення, то Держстат оперує тільки офіційними даними. Реальна тенденція не збігається з тим, що показує статистика. Ми не бачимо значного зростання реальних доходів. У 2020 році зростання реальних доходів громадян значно скоротиться.«Якщо зарплати і будуть зростати, то максимум на 5%. Якщо в 2020 році буде економічна криза, то навіть буде падіння середніх зарплат."Сколько людей - столько мнений.Но то, что всем будет нелегко - это стопроцентно.Золотой период для населения, для малого и среднего бизнеса образца 2005-первой половины 2008-го - нам не светит.И поскольку мы не на территории Словакии, и не на территории Польши пребываем ( которые в историческом разрезе совсем не так давно были на экономических уровнях гораздо ниже нашего),то я лично как то пренебрег тем,что:-Норманд, и напряженность вроде бы спала-транзит какой-то скорее всего будет-внутренние и внешние спекулянты по уши запакованы в бумагии клацают зубамихотят еще-ЗВР очень даже на приличном уровне как для Украины-и еще целым возом и маленькой тележкой всяких пряников.И хотя я на этой ветке в феврале 2019-го четко и неоднажды написал, что точки невозврата к уровням 22-23, и даже к 19-20 - еще не пройдены ,и такие шансы еще есть.Пересилил сам себяи сегодня на ЧР купил очередную порцию, нещадно свалившегосяна 7-8 (!)пунктов, с уровня 33-34 до уровня 26 - евро.Конкретно взял 2 штуки по 26-25.Прием был 26-20, работают на мипнимальной марже,так как народ напуган и не берет валюту особо, а принос есть,люди к праздникам совсем по чуть-чуть, но все-таки готовятся.И буду еще брать по любым курсам, не расчитывая на молочные реки и кисельные берега.От добра добра не ищут.При курсе 26-25 - отдых за границей - становится просто смешно дешевым ( учитывая цена-качество) и не сравним с Одессой, где одновременно дорого,примитивно и грязноватоПри таком курсе - от ж\д вокзала до курорта,билет на современный новенький полупустой автобус - марку точно не помню, но вроде Мерседес, нам обошелся -13 гривен за 12 км. в Болгарии, не было смысла даже брать такси, доехали от поезда до курорта за полчасика в комфорте и почти бесплатно.Далеко ли можно уехать на суперсовременном автобусе в Украине за 13 гривен ?Наверное - не очень.Ну и все остальное было - соответственно, сказка наяву, дешево,комфортно и класно, все кругом такие доброжелательные, улыбаются,что также немаловажно. Одним словом,море позитива ( пляжи полупустые, море теплейшее) и заряд на весь год.На двоих все про все за 12 дней,четыре звезды, де-факто "олка" с вином и пивком, 800 евро отель за 12 дней -это на двоих (!). Думаю,это халява, если сравнить.Не хочу никого агитировать, но для себя решил -на данном этапе наша экономика не заслуживает курса 26 гривен за 1 евро, тем более надеюсь на отстрел евровалюты в 2020-м ,в случае если Норманд несколько застабилизирует ситуацию.