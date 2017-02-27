Долярчик написав:flyman 1) - діти/сім'я! - досягнуто! 2) - своя квартира! - досягнуто! 3) - квартира під здачу(наразі, корегую/відтерміновую цю мету) 4) - в 50р. вийти на "свою пенсію"!-працювати лише частково і то у своє задоволення(як писали тут вище)
читав про "зміст життя"
... коротше, бачу, що тільки в мене мінімум 4 мети/мрії сформовані, а у всіх решти - або по одній, або взагалі, нічого не свормовано.... нема нічого.... пустка..... ... виходить, правильно в книжках пишуть, що людям справді ДУЖЕ ВАЖКО свормулювати свої цілі..... та й взагалі, для чого живуть у цьому світі....?
"...... Брати на панщину ходили, Поки лоби їм поголили! А сестри! сестри! Горе вам, Мої голубки молодії! Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, У наймах коси побіліють, У наймах, сестри, й умрете!" (Т. Г. Шевченко)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:що тільки в мене мінімум 4 мети/мрії сформовані, а у всіх решти - або по одній, або взагалі, нічого не свормовано.... нема нічого.... пустка
Дурень-думкою багатіє... 1 Де пункт про підтримання демографії?-тобто мінімум двоє дітей 2 Де пункт про виведення дітей в світ(навчання/стартові умови)? 3 Де пункт про подяку Державі у вигляді податків і так далі?
Так що хизуватись своїм жлобством і навіть не помічати цього-це не досягнення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Долярчик написав:flyman 1) - діти/сім'я! - досягнуто! 2) - своя квартира! - досягнуто! 3) - квартира під здачу(наразі, корегую/відтерміновую цю мету) 4) - в 50р. вийти на "свою пенсію"!-працювати лише частково і то у своє задоволення(як писали тут вище)
читав про "зміст життя"
... коротше, бачу, що тільки в мене мінімум 4 мети/мрії сформовані, а у всіх решти - або по одній, або взагалі, нічого не свормовано.... нема нічого.... пустка..... ... виходить, правильно в книжках пишуть, що людям справді ДУЖЕ ВАЖКО свормулювати свої цілі..... та й взагалі, для чого живуть у цьому світі....?
"...... Брати на панщину ходили, Поки лоби їм поголили! А сестри! сестри! Горе вам, Мої голубки молодії! Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, У наймах коси побіліють, У наймах, сестри, й умрете!" (Т. Г. Шевченко)
Долярчик луччє всєх, можеш навіть жінці це сказати, і тещі. Шо на фінансах так і написали. Пиши ще, нам цінна кожна твоя думка.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/