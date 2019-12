Додано: Нед 08 гру, 2019 15:11

Долярчик написав: flyman написав: Долярчик написав: flyman

1) - діти/сім'я! - досягнуто!

2) - своя квартира! - досягнуто!

3) - квартира під здачу(наразі, корегую/відтерміновую цю мету)

читав про "зміст життя" читав про "зміст життя"

... коротше, бачу, що тільки в мене мінімум 4 мети/мрії сформовані, а у всіх решти - або по одній, або взагалі, нічого не свормовано.... нема нічого.... пустка.....

... виходить, правильно в книжках пишуть, що людям справді ДУЖЕ ВАЖКО свормулювати свої цілі..... та й взагалі, для чого живуть у цьому світі....?



"......

Брати на панщину ходили,

Поки лоби їм поголили!

А сестри! сестри! Горе вам,

Мої голубки молодії!

Для кого в світі живете?

Ви в наймах виросли чужії,

У наймах коси побіліють,

У наймах, сестри, й умрете!"

Долярчик луччє всєх, можеш навіть жінці це сказати, і тещі.

Шо на фінансах так і написали.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/