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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2954295529562957

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 400
Не нижче 24.50
52%
209
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
49
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:59

Я таку гарну тему придумав, а ви всі - політикою з@ср@ли!!!

  flyman написав:
  Долярчик написав:flyman
1) - діти/сім'я! - досягнуто!
2) - своя квартира! - досягнуто! :wink:
3) - квартира під здачу(наразі, корегую/відтерміновую цю мету)
4) - в 50р. вийти на "свою пенсію"!-працювати лише частково і то у своє задоволення(як писали тут вище)

читав про "зміст життя"

... коротше, бачу, що тільки в мене мінімум 4 мети/мрії сформовані, а у всіх решти - або по одній, або взагалі, нічого не свормовано.... нема нічого.... пустка..... :roll:
... виходить, правильно в книжках пишуть, що людям справді ДУЖЕ ВАЖКО свормулювати свої цілі..... та й взагалі, для чого живуть у цьому світі....?

"......
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!
А сестри! сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії!
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!"
(Т. Г. Шевченко)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:06

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Звучить, наче Кернес шось винен Коломойському (не реклама).
Для настроения :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 гру, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:07

  Долярчик написав:що тільки в мене мінімум 4 мети/мрії сформовані, а у всіх решти - або по одній, або взагалі, нічого не свормовано.... нема нічого.... пустка
Дурень-думкою багатіє...
1 Де пункт про підтримання демографії?-тобто мінімум двоє дітей
2 Де пункт про виведення дітей в світ(навчання/стартові умови)?
3 Де пункт про подяку Державі у вигляді податків і так далі?

Так що хизуватись своїм жлобством і навіть не помічати цього-це не досягнення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:11

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:flyman
1) - діти/сім'я! - досягнуто!
2) - своя квартира! - досягнуто! :wink:
3) - квартира під здачу(наразі, корегую/відтерміновую цю мету)
4) - в 50р. вийти на "свою пенсію"!-працювати лише частково і то у своє задоволення(як писали тут вище)

читав про "зміст життя"

... коротше, бачу, що тільки в мене мінімум 4 мети/мрії сформовані, а у всіх решти - або по одній, або взагалі, нічого не свормовано.... нема нічого.... пустка..... :roll:
... виходить, правильно в книжках пишуть, що людям справді ДУЖЕ ВАЖКО свормулювати свої цілі..... та й взагалі, для чого живуть у цьому світі....?

"......
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!
А сестри! сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії!
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!"
(Т. Г. Шевченко)

Долярчик луччє всєх, можеш навіть жінці це сказати, і тещі.
Шо на фінансах так і написали.
Пиши ще, нам цінна кожна твоя думка.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:13

  zРадио написав:...

Огромная просьба: споря с будивэльныком, хотя бы не цитируйте. Это ж просто невозможно его читать.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:14

  juristkostya написав:
  zРадио написав:...

Огромная просьба: споря с будивэльныком, хотя бы не цитируйте. Это ж просто невозможно его читать.....


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Принято 8)
zРадио
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