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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 296129622963296429652966>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 401
Не нижче 24.50
52%
209
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
50
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Баксик, Сорри, може и я перешутил. :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 гру, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:22

  чик написав:
  orest написав:давно вже була підозра...

шо то ты стал сильно пидозрилым...
а это не манипуляция с пидозрою :)
П.С. І ще, думаю ніхто не вважає Нафтогаз настільки дурним, щоб щойно взяту валюту за євробонди, злити на початку листопада по 24,5-24,3 з перспективою не відкупитися дешевше і втратити? Підозрюю, вони продавали, знаючи що відкуплять з виграшем, включаючи і 7,5% обслуговування..

учитывая ниже zzzzzz моно было и убрать п.с....

Привіт. Я чудово знаю, ДЛЯ ЧОГО Нафтогаз продавав. Звертав увагу всіх на те, що вони не виплатили дивіденди власною грн, а здали бакси!!! Які потім треба буде відкупити. І щоб в нуль з відсотками по обслуговуванню то по 22,5 :wink:
Я ніколи не маніпулював цфрами і фактами. Тим більше, так примітивно і з чіткою і дуже не гуманною метою. Форум читають люди з різним рівнем інформованості і знань. Хтось може і повірити в такі нісенітниці, які транслює це радіо... :twisted:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да шож Вас так колбасит?
Надеюсь, ничего личного?
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:29

  proftpd66 написав:
  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:субординированный ... на 3-4года

Так не бывает. Если без жульничества.
https://insiders.com.ua/spravochnik/bankovskie-terminy/subordinirovannyj-kapital
Субординированный долг - обычные необеспеченные долговые капитальные инструменты (составные элементы капитала), которые согласно договору не могут быть взяты из банка ранее пяти лет, а в случае банкротства или ликвидации возвращаются инвестору после погашения претензий других кредиторов. Сумма субординированного долга, включенного в капитал, ежегодно уменьшается на 20% ее первоначального размера в течение пяти последних лет действия договора.


Обозвать обычный депозит субординированным банкам никто не мешает, но надо ли связываться с такими банками?


есть же фонд грабуваня.

Шарик


+
шарик мог с 2015 брать сертификаты НБУ, когда заемщик положил 60% от суммы, то банка могла эту суму положить в депо-сертификаты под 15-20% и там образом еще успевать платить по Вiдсоточке 17% в день.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 08 гру, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:31

... за крок до перевороту думок ©

  дарий написав:Да шож Вас так колбасит?
Надеюсь, ничего личного?

... так, нічого особистого.... от тільки.... :mrgreen:
- як так? :mrgreen:

....справді, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо)
- а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо... :mrgreen:

... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бакс, то я Оресту...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... думаю, що і в нашого гаранта все вийде!
... і буде мир на землі....

- і ще зробить їх(жирних котів), хоч не всіх, а лише деяких... - зробить їх разом! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:40

  дарий написав:Бакс, то я Оресту...

... та я зрозумів :wink:
- просто не мав куди приліпити своє..... наболівше :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну и поехали по теме.
Должны таки по налу пробить 23.5.
Но, сам себя уже боюсь, начинаю трындеть обычно с опережением на 2-3 дня...
Шо в колхозном валютничестве стоит денег... :evil: :twisted: :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:44

  orest написав:Форум читають люди з різним рівнем інформованості і знань. Хтось може і повірити в такі нісенітниці, які транслює це радіо... :twisted:


Вы бы для начала посмотрели, за что свои последние плюсики заработали :D Подсказка - за оскорбления в мой адрес. Вот вам и разный уровень форумчан... Кто-то здесь ради дискуссии, кто-то - комплексы ублажать. Так что нечего хвост распускать! Есть что возразить по сути - милости прошу и всегда рад конструктиву!
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