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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Баксик, Сорри, може и я перешутил.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 гру, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:22
Привіт. Я чудово знаю, ДЛЯ ЧОГО Нафтогаз продавав. Звертав увагу всіх на те, що вони не виплатили дивіденди власною грн, а здали бакси!!! Які потім треба буде відкупити. І щоб в нуль з відсотками по обслуговуванню то по 22,5
Я ніколи не маніпулював цфрами і фактами. Тим більше, так примітивно і з чіткою і дуже не гуманною метою. Форум читають люди з різним рівнем інформованості і знань. Хтось може і повірити в такі нісенітниці, які транслює це радіо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да шож Вас так колбасит?
Надеюсь, ничего личного?
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:29
+
шарик мог с 2015 брать сертификаты НБУ, когда заемщик положил 60% от суммы, то банка могла эту суму положить в депо-сертификаты под 15-20% и там образом еще успевать платить по Вiдсоточке 17% в день.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 08 гру, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:31
... за крок до перевороту думок ©
... так, нічого особистого.... от тільки....
- як так?
....справді, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо)
- а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо...
... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бакс, то я Оресту...
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... думаю, що і в нашого гаранта все вийде!
... і буде мир на землі....
- і ще зробить їх(жирних котів), хоч не всіх, а лише деяких... - зробить їх разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:40
... та я зрозумів
- просто не мав куди приліпити своє..... наболівше
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну и поехали по теме.
Должны таки по налу пробить 23.5.
Но, сам себя уже боюсь, начинаю трындеть обычно с опережением на 2-3 дня...
Шо в колхозном валютничестве стоит денег...
Додано: Нед 08 гру, 2019 22:44
Вы бы для начала посмотрели, за что свои последние плюсики заработали Подсказка - за оскорбления в мой адрес. Вот вам и разный уровень форумчан... Кто-то здесь ради дискуссии, кто-то - комплексы ублажать. Так что нечего хвост распускать! Есть что возразить по сути - милости прошу и всегда рад конструктиву!
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