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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29622963296429652966>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 401
Не нижче 24.50
52%
209
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
49
23.75 - 23.99
6%
23
23.50 - 23.74
5%
20
23.25 - 23.49
2%
9
23.00 - 23.24
4%
17
Нижче 23.00
12%
50
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:2015 брать сертификаты НБУ, когда заемщик положил 60% от суммы, то банка могла эту суму положить в депо-сертификаты под 15-20% и там образом еще успевать платить по Вiдсоточке 17% в день.

... що то за копійчані %??! :mrgreen:
... зайдіть на мою гілку
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... і прочитайте(останніх 3 сторінки), як піднімається 416 %річних!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:48

  дарий написав:Ну и поехали по теме.
Должны таки по налу пробить 23.5.
Но, сам себя уже боюсь, начинаю трындеть обычно с опережением на 2-3 дня...
Шо в колхозном валютничестве стоит денег... :evil: :twisted: :roll:
Судя по графикам, следующее локальное дно - 23; с последующим отскоком в район 24...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пока так...
Но, определенному бойцеподобному (уже индульгированному) народу нужно немножко заработать на праздники...
Шось на стол поставить, не работая на производстве...
Так шо глянем пару недель. :mrgreen: :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 гру, 2019 23:00, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:56

  orest написав:Звертав увагу всіх на те, що вони не виплатили дивіденди власною грн, а здали бакси!!! Які потім треба буде відкупити. І щоб в нуль з відсотками по обслуговуванню то по 22,5

А была ли у них свободная гривна для выплаты дивидендов?
Может они (как и все тут) рассчитывали на сезонную девальвацию, поэтому сидели в валюте до последнего, но в итоге фиксанули минус?

Может они эти баксы назад откупят по 26-29?
Или "Нафтогаз не может ошибаться"?

Что за привычка обожествлять различных экспертов, компании, "иностранных инвесторов", "которые всё просчитали, и наверняка в минус бы не вкладывались"?

Нафтогаз такой типа умный, что никогда не ошибается? :)
Да им всё равно, ведь рискуют не своими деньгами, а свои премиальные получат по-любому.

Главное - при любом факапе делать вид, что так и задумывалось, и тупой плебс не может оценить своим скудным умом всю гениальность затеи. И можно сойти за эксперда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 22:59

  asti написав:
  дарий написав:Ну и поехали по теме.
Должны таки по налу пробить 23.5.
Но, сам себя уже боюсь, начинаю трындеть обычно с опережением на 2-3 дня...
Шо в колхозном валютничестве стоит денег... :evil: :twisted: :roll:
Судя по графикам, следующее локальное дно - 23; с последующим отскоком в район 24...

Доколе наш доллар будет дешеветь :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:03

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаю, что "кредиторы" начали замечать, что "пирамида ОВГЗ" без внешней поддержки может рухнуть.
Поэтому решили продлить пикничок, и подставить пока что виртуальный костыль, в виде заявления МВФ, чтоб немного успокоить "инвесторов" :)

Плюс никто не знает что там будет с газом с нового года. Может вообще целесообразнее будет сдать ГТС на лом. И чтоб не допустить "народных волнений", МВФ превентивно выпустил "заявление о поддержке". Заодно можно будет ещё покормить "европейских газо-трейдеров" в счёт кредита


На первый взгляд это может показаться парадоксом, но договоренности с МВФ о новых программах стимулируют не укрепление, а ослабление гривны. Причем, что важно, договоренность - это причина будущей девальвации, а не следствие предшествующих ей событий.

Вероятно, что связано все это с эмиссионными ожиданиями рынка. Деньги МВФ, получаемые в виде Специальных прав заимствования (SDR), отправляются преимущественно в ЗВР, что позволяет НБУ увеличивать гривневую массу. А где в итоге оказывается эмиссионная гривна, мы хорошо знаем и по октябрю-декабрю 2008-го, и по июню-сентябрю 2014-го - на межбанке, создавая жесткий дефицит валюты.

Так в 2008-м с момента старта кризиса и до договоренности с МВФ, достигнутой 29-го октября, гривна потеряла только (100% - 4,96 / 5,5) = 10%. А после достижения договоренности (100% - 5,5 / 8 ) = 31%.

В 2014-м ситуация схожая - до договоренности о новой программе, достигнутой 1 мая, величина девальвации составила (100% - 8 / 11,4) = 30%, а после нее (100% - 11,4 / 23,5) = 51%.

Поэтому, не знаю, кто как, но я не склонен рассматривать новость о согласовании новой кредитной программы, как позитивную для гривны. Тем более, на фоне нарастающих дефицита Бюджета и отрицательного сальдо торговли...
спасибо что напомнили :idea: вспоминается
Джон Перкинс исповедь экономического убийцы
я уже не раз и даже не два напоминал об этой книге, но что-то никто не воспринимает ее в всерьез :(
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Херсон сегодня после обеда 23,58-23,67
portoz
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:06

  Мизантрóп написав:
  asti написав:
  дарий написав:Ну и поехали по теме.
Должны таки по налу пробить 23.5.
Но, сам себя уже боюсь, начинаю трындеть обычно с опережением на 2-3 дня...
Шо в колхозном валютничестве стоит денег... :evil: :twisted: :roll:
Судя по графикам, следующее локальное дно - 23; с последующим отскоком в район 24...

Доколе наш доллар будет дешеветь :lol:

Если хотя бы с недельку в бочки на Банковой постучат, сможете смело менять слово "доллар" на слово "гривна"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:07

  zzzzzz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zРадио написав:Так в 2008-м с момента старта кризиса и до договоренности с МВФ, достигнутой 29-го октября, гривна потеряла только (100% - 4,96 / 5,5) = 10%. А после достижения договоренности (100% - 5,5 / 8 ) = 31%.

В 2014-м ситуация схожая - до договоренности о новой программе, достигнутой 1 мая, величина девальвации составила (100% - 8 / 11,4) = 30%, а после нее (100% - 11,4 / 23,5) = 51%.

Це все маніпулятивна цифірь.


Нет никакой связи. МВФ выдает кредит, одновременно в течении 3-х летНБУ должен погасить ранее выданные кредиты на 5,3 млрд.дол......тому же МВФ.

ну это как грейс период на кредитке удлинили
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уффф- юга таки...
А я по 23.72 фиолет (купюры нового образца) седня покупал....
:( Тормоз... :|
дарий
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