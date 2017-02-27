proftpd66 написав:2015 брать сертификаты НБУ, когда заемщик положил 60% от суммы, то банка могла эту суму положить в депо-сертификаты под 15-20% и там образом еще успевать платить по Вiдсоточке 17% в день.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вкладчик1234 написав:Думаю, что "кредиторы" начали замечать, что "пирамида ОВГЗ" без внешней поддержки может рухнуть. Поэтому решили продлить пикничок, и подставить пока что виртуальный костыль, в виде заявления МВФ, чтоб немного успокоить "инвесторов"
Плюс никто не знает что там будет с газом с нового года. Может вообще целесообразнее будет сдать ГТС на лом. И чтоб не допустить "народных волнений", МВФ превентивно выпустил "заявление о поддержке". Заодно можно будет ещё покормить "европейских газо-трейдеров" в счёт кредита
На первый взгляд это может показаться парадоксом, но договоренности с МВФ о новых программах стимулируют не укрепление, а ослабление гривны. Причем, что важно, договоренность - это причина будущей девальвации, а не следствие предшествующих ей событий.
Вероятно, что связано все это с эмиссионными ожиданиями рынка. Деньги МВФ, получаемые в виде Специальных прав заимствования (SDR), отправляются преимущественно в ЗВР, что позволяет НБУ увеличивать гривневую массу. А где в итоге оказывается эмиссионная гривна, мы хорошо знаем и по октябрю-декабрю 2008-го, и по июню-сентябрю 2014-го - на межбанке, создавая жесткий дефицит валюты.
Так в 2008-м с момента старта кризиса и до договоренности с МВФ, достигнутой 29-го октября, гривна потеряла только (100% - 4,96 / 5,5) = 10%. А после достижения договоренности (100% - 5,5 / 8 ) = 31%.
В 2014-м ситуация схожая - до договоренности о новой программе, достигнутой 1 мая, величина девальвации составила (100% - 8 / 11,4) = 30%, а после нее (100% - 11,4 / 23,5) = 51%.
Поэтому, не знаю, кто как, но я не склонен рассматривать новость о согласовании новой кредитной программы, как позитивную для гривны. Тем более, на фоне нарастающих дефицита Бюджета и отрицательного сальдо торговли...
спасибо что напомнили вспоминается
Джон Перкинс исповедь экономического убийцы
я уже не раз и даже не два напоминал об этой книге, но что-то никто не воспринимает ее в всерьез
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zРадио написав:Так в 2008-м с момента старта кризиса и до договоренности с МВФ, достигнутой 29-го октября, гривна потеряла только (100% - 4,96 / 5,5) = 10%. А после достижения договоренности (100% - 5,5 / 8 ) = 31%.
В 2014-м ситуация схожая - до договоренности о новой программе, достигнутой 1 мая, величина девальвации составила (100% - 8 / 11,4) = 30%, а после нее (100% - 11,4 / 23,5) = 51%.
Це все маніпулятивна цифірь.
Нет никакой связи. МВФ выдает кредит, одновременно в течении 3-х летНБУ должен погасить ранее выданные кредиты на 5,3 млрд.дол......тому же МВФ.
ну это как грейс период на кредитке удлинили
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа